Alianza Atlético vs. Los Chankas se miden este lunes 28 de octubre por la fecha 16 del Torneo Clausura Liga 1 2024 en partido que se llevará a cabo en el Estadio Campeones del 36, en la localidad de Sullana. El partido está programado para la 1 de la tarde (hora peruana).

Entrando a la recta final de la Liga 1, este encuentro se desarrollará en el departamento de Piura. Ambos buscarán la victoria para cerrar bien la temporada. Los locales no dependen de sí mismos para clasificar a un torneo internacional, mientras que la visita solo espera culminar el año y ya está salvado del descenso.

Alianza Atlético llega a este partido luego de caer por 3-0 ante Cienciano en Cusco. Los dirigidos por Gerardo Ameli mejoraron su rendimiento en el último tramo de la temporada, pero la ´derrota ante ‘El Papá' los dejó con pocas chances de alcanzar el cupo para la próxima Copa Sudamericana.

El ‘Vendaval’ de Sullana saldrá al campo del Campeones del 36 como favorito, teniendo como respaldo el ganarle a Sporting Cristal la última vez que jugó en casa. En ataque, Adrián Fernández es uno de los elementos más peligrosos, además es capitán del equipo.

Por el lado de Los Chankas, la escuadra de Andahuaylas quiere cerrar bien la temporada y los jugadores buscarán brindar su mejor versión para dar el salto hacia un equipo con competencias internacionales en la Liga 1. En el último partido que disputaron, se impusieron por 2-1 a César Vallejo.

Bajo la dirección técnica de Pablo Bossi, han mostrando un nivel irregular en el 2024, algo que los comprometió por momentos con el descenso, pero ahora ya están salvados de cualquier peligro. De esta manera, aseguraron su presencia en la Liga 1 para la próxima temporada.





Alianza Atlético: últimos partidos

FECHA PARTIDO TORNEO 23/10/2024 Cienciano 3-0 Alianza Atlético Clausura 2024 19/10/2024 Alianza Atlético 1-0 Sporting Cristal Clausura 2024 28/9/2024 ADT 0-1 Alianza Atlético Clausura 2024 23/9/2024 Alianza Atlético 1-0 Comerciantes Unidos Clausura 2024 19/9/2024 Unión Comercio 1-2 Alianza Atlético Clausura 2024

Los Chankas: últimos partidos

FECHA PARTIDO TORNEO 22/10/2024 Los Chankas 2-1 César Vallejo Clausura 2024 17/10/2024 Cusco 2-1 Los Chankas Clausura 2024 29/9/2024 Los Chankas 1-0 Deportivo Garcilaso Clausura 2024 23/9/2024 Sport Huancayo 3-1 Los Chankas Clausura 2024 19/9/2024 Los Chankas 1-1 UTC Clausura 2024

Alianza Atlético vs. Los Chankas: últimos partidos

FECHA PARTIDO TORNEO 19/5/2024 Los Chankas 2-0 Alianza Atlético Apertura 2024 4/11/2020 Los Chankas 1-3 Alianza Atlético Liga 2 3/11/2019 Los Chankas 1-1 Alianza Atlético Liga 2 18/8/2019 Alianza Atlético 2-0 Los Chankas Liga 2 2/9/2018 Alianza Atlético 4-0 Los Chankas Liga 2

¿A qué hora juegan Alianza Atlético vs Los Chankas?

Alianza Atlético vs Los Chankas se miden el lunes 28 de octubre. El inicio del encuentro está fijado para la 1:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el juego comenzará a las 3:00 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia será a las 2:00 p.m. En México, el encuentro arrancará al mediodía.

¿En qué canales TV ver Alianza Atlético vs Los Chankas?

Por la fecha 16, Alianza Atlético vs Los Chankas será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.





