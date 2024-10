El inicio de temporada de Pablo Sabbag no fue el mejor: estuvo lesionado hasta el mes de junio y no pudo disputar el Torneo Apertura. Sin embargo, el segundo semestre del año le mostró una cara distinta porque hoy es uno de los elementos claves de Alianza Lima, en la lucha por quedarse con el Torneo Clausura 2024. Este sábado, el popular ‘Jeque’ marcó un gol en la victoria de los blanquiazules (2-1) ante Deportivo Garcilaso en la ciudad del Cusco. Por lo pronto, la escuadra ‘íntima’ está en el primer lugar con 36 puntos, a falta de lo que haga Universitario -ante Cienciano- este domingo. El delantero no ocultó su emoción por su rendimiento y también aprovechó en dar su pronóstico para el duelo de los cremas.

“La verdad que feliz por ganar porque teníamos que ganar, no había otra opción. Gracias a Dios que me permite marcar y hoy y poder dedicárselo a mi angelito que está en el cielo”, declaró a Liga 1 MAX. Además, confesó la razón de su celebración con la tribuna: “Me encanta, es lo primero que se me viene a la cabeza cuando hago un gol, feliz de celebrar siempre con ellos”.

Sabbag confesó que el equipo cumplió uno de los objetivos en el tramo final del Clausura: ganar. Con la victoria ante Garcilaso, comienzan a depender de sí mismo, esperando que Universitario pierda o empate. Por esta razón, Pablo expresó su deseo para el encuentro de cremas y cuzqueños.

“Hicimos nuestro trabajo, ahora volver a Lima con bien. Mañana vamos a estar viendo ese partido, haciendo fuerza para que se nos den las cosas. Que Cienciano gane si se puede. Que empate si quiere, lo que sea que nos pueda ayudar para mantener el liderato y cerrarlo con una victoria en casa”, apuntó.

En lo que va de la temporada, el delantero ha participado de 14 partidos y todos fueron en el Torneo Clausura 2024. Además, tiene cuatro goles con la camiseta blanquiazul, anotándole a Cienciano, Los Chankas, Sport Boys y Deportivo Garcilaso. Cabe resaltar que su contrato culmina a finales del 2024.





Alianza Lima vs. Garcilaso: lo que se les viene

El próximo partido de Alianza Lima será ante Cusco FC en el Estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. El encuentro está programado para jugarse el domingo 3 de noviembre desde las 3:00 de la tarde (horario en Perú, Ecuador y Colombia) y se podrá ver a través de la señal de L1 MAX (Liga 1 MAX).

El equipo dirigido por Mariano Soso está peleando en la parte alta del Clausura junto a su clásico rival, Universitario de Deportes. El club blanquiazul es el único que está cerca de poder arrebatarle el certamen al cuadro merengue. De hacerlo, podrá disputar los play offs por el título nacional. Si la ‘U’ gana el Clausura, será bicampeón automáticamente.

Deportivo Garcilaso, por su parte, visitará a Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA (Arequipa), en la última jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. El compromiso está pactado para disputarse el domingo 3 de noviembre y todavía no tiene un horario definido. Eso sí, el encuentro será transmitido a través de la señal de L1 MAX (Liga 1 MAX).

