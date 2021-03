No baja los brazos. Carlos Stein no pudo defender su posición ante el TAS por el caso Alianza Lima y su permanencia en Primera División quedó descartada por el gerente de la Liga 1, Víctor Villavicencio. Esto generó que los carlistas tomen cartas en el asunto en búsqueda de una decisión que no afecte la programación que hicieron para la presente temporada.

Según pudo conocer Depor, los abogados del conjunto del norte del país asistieron a una reunión con la FPF (al promediar las 5 y 30 de la tarde), en la que le mostraron sus argumentos para poder llegar a una solución que no los deje fuera del campeonato de Primera División en la presente temporada.

Esto tras el anuncio de los organizadores de la Liga 1, quienes confirmaron que Alianza Lima tomará el lugar de Carlos Stein en el grupo B, dejando a los carlistas con el cupo que los íntimos poseían para la próxima edición de la Liga 2.

Sin embargo, al término de la jornada, se confirmó que no hubo acuerdo, por lo que la FPF mantiene la idea de que los carlistas disputen la Liga 2 este año. A pesar de ello, el equipo continuará con sus trabajos presenciales con miras a su participación en el campeonato local, por lo menos hasta que llegue un documento oficial que indique que no forman más parte de la Primera División.

Cabe destacar que Carlos Stein tenía un partido programado (ante Deportivo Municipal) para este fin de semana, pero la decisión del TAS ocasionó que dicho duelo sea suspendido, lo que llamó al elenco edil a tomar la firme decisión de solicitar los puntos del cotejo.

Si bien el panorama anda un poco confuso a raíz de estas nuevas medidas que la Liga 1 tomó, no se descarta la posibilidad de que la FPF analice los puntos que el departamento legal de Carlos Stein expuso hace unas horas, quedando abierta la posibilidad de que se mantengan en Primera División.

