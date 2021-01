Hace una semana, Alianza Lima dio la lista de los jugadores que no iban a continuar en el club para la presente temporada -entre los más experimentados aparecían Leao Butrón, Rinaldo Cruzado y Alberto Rodríguez-. Pero, aún hay incertidumbre en la ‘12′ victoriana sobre quiénes serán las incorporaciones para afrontar la Liga 2 y así regresar de inmediato a Primera. ¿Uno de los puestos que más preocupa? El del técnico.

Hasta el momento los nombres que más sonaron fueron los de ‘Rafo’ Castillo, José Soto y hasta el del propio Jorge Luis Pinto, quien confesó que no tendría problemas en volver a ponerse el buzo blanquiazul (fue campeón en 1997). Y si bien desde Alianza Lima no mencionaron a un candidato, ya dieron luces de cuándo se anunciaría.

La administradora Kattia Bohorquez le confesó al semanario Azul y Blanco que “en los próximos días se conocerá el nombre del técnico”.

Ojo, en Alianza Lima, a nivel plantel, los otros nombres que tampoco continuarán en el club son Ítalo Espinoza, Didier La Torre, Joazhiño Arroé, Francisco Duclós, Carlos Ascues, Anthony Rosell, Aldair Salazar y Franco Medina.

La palabra de Leao

Ya pasó casi una semana desde que se conoció que Leao Butrón no continuará en Alianza Lima. El guardameta, quien fue parte del último título del club (2017), no se imaginó que iba a cerrar de esa manera su etapa en La Victoria. “No he salido por la puerta que hubiera querido salir. Sin embargo, lo de atrás nadie lo borra. No voy a permitir que nadie, y menos yo mismo, me sabotee”, indicó en Fútbol en América.

Butrón, a su vez, añadió que “nos faltó jugar como una final cada partido. Asumo que fue por un temor. Necesitábamos un punto. Todos los partidos los salíamos a ganar y no nos dimos cuenta lo que nos estábamos jugando”.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR