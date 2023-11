“Si se va de Alianza Lima, lo veo muy difícil (que juegue en otro equipo peruano), porque estamos muy cerquita de tramitar a partir del año que viene los papeles para hacerlo nacional y no ocupe cupo. Pero ya no nos sirve si dejamos de pertenecer a la entidad. Si fuera que renováramos un año más, ya tienes jugador para rato no ocupando cupo porque jugaría como nacional. Lo hablé con él y le encantaría nacionalizarse. Está muy cómodo en Lima ”, expresó Guallanez.

El agente de Peruzzi detalló que dentro del contrato del jugador había una adenda que permitía la renovación automática en caso de cumplir cierta cantidad de partidos con Alianza Lima; sin embargo, no se pudo lograr y ahora para quedarse es necesario firmar un nuevo contrato, con otras cláusulas y haciendo las revisiones respectivas en caso se quede.

“Teníamos una adenda firmada. No pudimos completar la cantidad de partidos para hacer una renovación automática . Tuvo una lesión en el medio y no llegó a recuperarse. En un principio nos dijeron que era un resfrío y terminó siendo una gripe. Lastimosamente, corregir eso no tomó más días. Y por muy poquito no se renovó automáticamente. Si el club Alianza Lima viene a ofrecernos continuidad, el jugador está muy conforme y quisiera continuar en el club. [...] Si tuviéramos que renovar con Alianza por una temporada más, haríamos las reevaluaciones correspondientes porque es como llegar al club, todo arranca de nuevo, porque un contrato finaliza y arranca otro nuevo”, manifestó.

¿Qué le dijo José Bellina?

Si bien la intención de Peruzzi es quedarse, su futuro no está definido. Ulises reveló que conversó con José Bellina hace poco y este le comentó que Alianza Lima pasa un momento difícil. “Tuve contacto con José en estos días y me manifestó que el club estaba atravesando una especie de turbulencia. Y que él, en definitiva, no tomaría la decisión de sentarse a negociar. Que a la brevedad iba a derivar con las personas en caso de que el club desee la continuidad del jugador. Pero nosotros por respeto no podemos salir a buscar clubes. Nosotros íbamos a tener una reunión el día 15, pero como ocurrió todo esto, lastimosamente hay que esperar unos días más para resolver su futuro”, sostuvo.

Por último, se refirió a la lesión de Peruzzi que lo alejó por varias semanas de las canchas. “Se dijeron muchas cosas. En un principio escuché que se dijo que el jugador no estaba apto para jugar. Lo cual es metira porque yo estuve presente en ese examen médico. El doctor dijo que estaba apto. Tiene algo del pasado, pero no era motivo para no poder ingresar al club. Y después hubo una contradicción de la misma persona que me llamó la atención. Dijo una cosa y después otra. No me voy a ponder a discutir. Y la gente cuando mal informada se sirve de esa información y el que paga la culpa es el jugador”, indicó.

Ulises Guallanez, agente de Gino Peruzzi (Video: José Varela/Depor)

