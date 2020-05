Alianza Lima estuvo cerca de perder a Aldair Fuentes. El volante de contención blanquiazul dio a conocer las ofertas que recibió del fútbol español y del balompié mexicano, donde buscaron contratarlo de tradicionales y reconocidos equipos de las mencionadas competencias.

Además, dio detalles de los factores que no le permitieron llegar a ninguno de los elencos que mostraron interés, aunque no descarta irse al extranjero en un futuro no muy lejano.

“Tuve ofertas importantes. La que estuvo muy avanzada era la de Zaragoza de España, pero no se concretó. También existió otra de Atlas (México), estuvo muy cerca, pero no se llegó a dar. No se llegó a un buen acuerdo con Zaragoza y tampoco se dio. Lo importante es que hubo interés, pero por algo pasan las cosas”, sostuvo el mediocampista nacional en diálogo con 7novenos.

Alianza Lima se pronunció sobre la llegada de Mario Salas

El reinicio de la Liga 1 hizo que Alianza Lima tomó cartas en el asunto para tener lo más pronto posible a Mario Salas y a sus jugadores extranjeros, de vuelta en Perú. “A raíz de esta buena noticia (reinicio de la Liga 1) tenemos que acelerar las gestiones para traerlos. Estamos evaluando diversas alternativas y todas tienen que estar enmarcadas en la política de Gobierno y a sus requerimientos”, sostuvo la gerente general del club.

Alianza Lima espera retomar el protagonismo en el torneo local y en la Copa Libertadores, tras un inicio de año discreto. Por ese motivo, Mario Salas ya trabaja a distancia con el plantel que tiene a cargo tras la salida de Pablo Bengoechea de la institución.

VIDEO RECOMENDADO

Rafael Guarderas confirmó que tuvo una oferta de Manchester City

Rafael Guarderas habló del interés de Manchester City. (América TV)