Alianza Lima se llevó los tres puntos en su segundo encuentro del torneo, contra Deportivo Municipal. El gol hecho por Jefferson Farfán no solo inspira al equipo a mejorar, como destaca Aldo Olcese, sino también que motiva a los más jóvenes del plantel para seguir creciendo, dentro y fuera del campo en un año tan complicado con una pandemia como el coronavirus.

“Con Jefferson [Farfán] se da ese plus dentro del campo y fuera también, para los chicos. Entrenar con él, jugar con él es una motivación especial para los chicos y eso va a ayudar mucho para que el equipo mejore”, destacó para GOLPERU el exvolante blanquiazul, quien compartió camerino con la ‘Foquita’ desde el 2002 hasta el 2004.

Si bien destacó lo hecho por el equipo, pese al corto tiempo que tuvieron para entrenar, no se mostró del todo convencido con la dirección técnica de Carlos Bustos. “No quiero faltar el respeto para nada. He escuchado buenos comentario de Bustos, pero para mi parecer, considero que quizá pudieron haber traído a otro entrenador”, dijo.

Analizando a ‘Muni’

Aldo Olcese no dejó pasar la oportunidad para también analizar el desempeño que ha mostrado Deportivo Municipal hasta el momento. En tal sentido, sostuvo que “el equipo no está jugando bien, al contrario. En el partido contra Alianza vi algo de mejora, casi nada”.

Al contrario de Bustos, el también exjugador edil le dio plena confianza al trabajo de Franco Navarro, especialmente, por su experiencia con el equipo de trabajo que tiene el DT. Lo que le preocupa es el tema anímico que posee el plantel: “Esa rebeldía no la he visto he espero que la puedan ir sacando en estos partidos que vienen”.

Finalmente, se refirió a la escasez de oportunidades frente al arco. “No creo que sea un problema por la definición, porque se tiene un buen delantero, que es Ovelar, sino que no han llegado las pelotas. Pasa por la creación, cómo llegamos al área rival y con cuántos llegamos, y cómo los dejamos solos a nuestros delanteros para que definan”, explicó.





