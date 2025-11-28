La previa de los play-offs entre Sporting Cristal y Alianza Lima viene cargada de tensión deportiva, pero también de movimientos inesperados en el mercado. Mientras ambos clubes afinan detalles para definir quién avanzará a enfrentar a Cusco FC por el boleto a Perú 2 de la Copa Liberadores 2026, en La Victoria avanzaron con una gestión que llamó la atención en plena semana decisiva. Se trata de un acuerdo con un jugador celeste que, según diversas versiones, ya tendría todo encaminado para vestir de blanquiazul en la próxima temporada.
El nombre que surgió desde el Rímac es el de Alejandro Duarte, arquero nacional con pasado en la selección peruana. Alianza Lima, decidido a reforzar su arco, habría cerrado un acuerdo de palabra con él, pensando en una competencia más sólida en Liga 1 y Copa Libertadores.
La información fue adelantada por el periodista Gerson Cuba, quien afirmó que Duarte ya aceptó la propuesta íntima. “Alejandro Duarte tiene un acuerdo de palabra con Alianza Lima para el 2026. Será el tercer refuerzo”, señaló en su cuenta de X, dando por hecho el acercamiento.
En tienda blanquiazul consideran que necesitan un arquero confiable para respaldar a Guillermo Viscarra, quien seguiría siendo titular para la próxima temporada. Con Ángelo Campos sin continuidad asegurada, el club buscó alternativas y el portero rimense apareció como la opción más sólida.
Duarte, que este año fue suplente de Diego Enríquez en Sporting Cristal, aceptó el reto de pelear un puesto en Matute. Su llegada se proyecta como una pieza clave para sostener dos frentes exigentes, considerando que Alianza disputará nuevamente un torneo internacional.
Nota en desarrollo
TE PUEDE INTERESAR
- Descendió, pero seguirá en Liga 1: Yorleys Mena y su nuevo equipo de altura
- Guillermo Enrique aclaró rumores de conflictos internos en Alianza Lima: “Me duele todo esto”
- Jorge Fossati sobre su continuidad en Universitario: “Estamos a nada, solo falta la firma”
- El reemplazante de Hernán Barcos: Alianza Lima iría por goleador argentino
- Cristiano Ronaldo rumbo a los 1000 goles: todas las anotaciones de ‘CR7’ en clubes y Portugal