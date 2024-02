El jugador en mención se forjó en las canteras de Alianza Lima, pero su debut en la era profesional se dio en la San Martin, club al que llegó cedido a préstamo el año 2022. El primer gol, ese que nunca se olvida, tampoco fue en el club de sus amores, ya que lo gritó en Unión Comercio, institución a la que arribó como refuerzo en el Torneo Clausura 2023, proveniente del cuadro de La Victoria. Pero, Sebastián Aranda, el jugador de esta historia, este año ha tenido mucha suerte. El club contrató para el primer equipo a un entrenador que valoró sus cualidades como jugador y que, desde el primer día, ha creído que sería fundamental en su idea de juego. Ya le hizo jugar en los amistosos que se disputaron en la pretemporada, pero ahora le daría la oportunidad de actuar por la toma de los puntos y el inicio se daría mañana contra ADT en Tarma, por la sexta jornada del Torneo Apertura.

Pero, Alejandro Restrepo está evaluando realizar una segunda variante respecto al equipo que ganó, gustó y goleó la fecha pasada a Comerciantes Unidos en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. El colombiano, tal vez por las características del próximo oponente o porque desea rotar un poco a sus futbolistas para darle rodaje a otros, todo ello pensando en los próximos compromisos, estaría considerando convocar de inicialista a Aldair Fuentes en reemplazo de Juan Pablo Freytes, quien no ha parado de jugar desde los amistosos internacionales en el marco de la pretemporada. Hoy en la última práctica se determinará la oncena titular. Si no hay modificaciones, el once sería de la siguiente manera: Saravia; Garcés, Ramos, Fuentes; Arregui, Rodríguez, Costa, Serna, Aranda; Waterman y Barcos.

El caso Carlos Zambrano

La novela de Carlos Zambrano y Alianza Lima está por llegar a su final. Depor pudo conocer que el defensor se sumará a los trabajos del primer equipo este fin de semana, luego del compromiso ante ADT. Hoy, Bruno Marioni, director de fútbol profesional de la institución, podría dar más detalles del caso Zambrano en conferencia de prensa. Eso sí, su retorno es un hecho. El exjugador de Boca Juniors solamente está poniéndose en forma físicamente para no desentonar al momento de sumarse al primer equipo de cara a los objetivos. Y ello se dará en el primer entrenamiento del plantel luego de jugar en Tarma contra ADT.

Goleador a la vista

Mañana llegará al Perú. procedente de Portugal, el delantero venezolano Jeriel De Santis. De mutuo acuerdo con Boavista, resolvieron el contrato que los unía hasta fines del año 2025 y, en condición de agente libre, ha firmado por un año con los blanquiazules. Una vez en la capital, pasará los exámenes médicos de rigor y se pondrá bajo las órdenes de Alejandro Restrepo. Su madre es nacida en Perú y gracias a ello es que podrá acceder próximamente a la nacionalidad peruana y de esta manera no ocupará plaza extranjera. Con 21 años de edad y el roce adquirido en el fútbol europeo, en Matute se tiene la esperanza de lograr un excelente refuerzo para la Copa Libertadores, sobre todo, ante la lesión que últimamente ha sufrido el delantero colombiano Pablo Sabbag, quien se recupera en Miami.

¿Cuándo y dónde ver el Alianza Lima vs. ADT?

Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando visite a ADT por la sexta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el viernes 1 de marzo desde las 3:00 p.m. y será transmitido en exclusiva para todo el territorio nacional por L1 MAX, disponible en DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play.

Recordemos que la última vez que los íntimos visitaron a los celestes fue por la fecha 18 del Apertura 2023, con triunfo de los locales por 2-1 gracias al doblete de Víctor Perlaza; Pablo Sabbag marcó el empate parcial a favor de los ahora dirigidos por Alejandro Restrepo.





