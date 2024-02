La Universidad César Vallejo no está atravesando por un buen momento en la Liga 1 Te Apuesto y tras perder por 2-0 ante Deportivo Garcilaso, acumuló tres derrotas, un empate y un triunfo en cinco partidos disputados, por lo que se ubica en la casilla quince en la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2024. En ese sentido, el debut de Paolo Guerrero genera mucha expectativa y para cuando esto de dé, Roberto Mosquera deberá encontrar el esquema ideal que beneficie las características de su nuevo centrodelantero.

Luego de la reciente caída en Cusco frente al ‘Rico Garci’, el director técnico de los ‘Poetas’ compareció ante los medios de comunicación y se refirió al estreno del ‘Depredador’, el cual podría darse el próximo fin de semana cuando reciban a Cusco FC en Trujillo. El futbolista de 40 años ha venido entrenando con sus demás compañeros desde la semana pasada y esperan tenerlo listo para que al menos pueda tener minutos contra los ‘dorados’.

“Tenemos un muy buen plantel, profesional y serio. Paolo va a hacer lo suyo, debemos armar un equipo para que pueda hacer lo que quiere, que es terminar su carrera cuando él desee y recordándolo como el goleador que siempre ha sido”, manifestó ‘Mous’, haciendo hincapié en la comodidad que buscará que tenga Paolo dentro de su idea de juego, facilitándole el trabajo para que quede a tiro de gol la mayor cantidad de veces que sea posible.

Por otro lado, respecto a la derrota ante Deportivo Garcilaso, Mosquera remarcó que no han comenzado el campeonato como hubieran querido y que trabajarán para revertir esta situación. Asimismo, apuntó hacia los problemas en definición que está teniendo su equipo para capitalizar las situaciones de peligro que generan. Sin duda, esto podría cambiar con Paolo Guerrero.

“Jugamos un partido muy duro en Cusco, fue difícil, pero tengo 27 años dirigiendo y me ha pasado de todo, pero ya estoy curado del susto, nací por cesárea y creo que ese día perdí el miedo. Sin duda no son momentos gratos, porque queremos avanzar, sin embargo, todos los procesos no son iguales, algunos tienen alguna demora. No estuvimos firmes en definición”, afirmó.

Finalmente, fiel a su estilo, el entrenador de 67 años recordó que en su trayectoria solo no le fue en Alianza Lima, equipo en donde trabajó en el 2016 y no cumplió con el objetivo de salir campeón nacional. “Estuve hablando con mi preparador físico con quien he trabajado catorce años y, en todo este tiempo, el único objetivo que no cumplimos, fue no campeonar con Alianza Lima, con el que clasificamos a la Copa Sudamericana”, sentenció.

Paolo Guerrero ya tiene carnet de cancha para debutar en la Liga 1. (Foto: César Vallejo)





¿Qué se le viene a César Vallejo?

Luego de su última derrota por 2-0 a manos de Deportivo Garcilaso, César Vallejo volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Cusco FC por la sexta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso compra está programado para el sábado 2 marzo desde las 8:00 p.m., se disputará en el Estadio Mansiche y será transmitido en exclusiva para todo el territorio nacional por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play.

Posteriormente, los ‘Poetas’ deberán enfocarse en buscar su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, ya que recibirán a Sport Huancayo por la Fase Preliminar. Este encuentro está pactado para el jueves 7 de marzo desde las 7:30 p.m., también de jugará en el Mansiche y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal exclusiva de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV y su versión de streaming vía DGO. La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue hace por la fecha 4 del Apertura, con un 1-1 en el marcador final.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO