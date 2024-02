El futbolista llegará a Perú procedente de Portugal este viernes 1 de marzo. Todo está finiquitado. Depor conoció que ya firmó contrato hasta diciembre de este año y lo hizo como agente libre luego de resolver su contrato con Boavista de mutuo acuerdo. En la corta, pero reveladora entrevista concedida a diario Depor, Jeriel De Santis fue muy enfático y sumamente claro al respecto. Nadie compró su pase. Aunque no ha querido confirmar su fichaje, debido a ciertos protocolos que tiene el club de La Victoria, conocimos sus expectativas respecto a la liga peruana, donde este año, sin duda, Paolo Guerrero, ‘9′ de la César Vallejo, será una de sus grandes atracciones.

Es oportuno señalar que Alianza Lima buscó en el exterior un delantero que no ocupara plaza extranjera -se usaron los seis cupos- debido a la lesión que sufrió el colombiano Pablo Sabbag durante su participación en la Copa Asia con la selección de Siria. El ‘Jeque’ recién fue operado en los Estados Unidos y, si bien no se tiene con exactitud el diagnóstico de la lesión que padecía en el tobillo y la fecha de su puesta a la orden del técnico Alejandro Restrepo, trascendió que volvería en un par de meses. En ese marco, se fichó a Jeriel De Santis para que foralezca el ataque que ya componen Hernán Barcos, Cecilio Waterman, y Víctor Guzmán pensando en Liga 1 Te Apuesto y la Copa Libertadores.

Jeriel, ¿firmaste contrato en el club Alianza Lima?

Conversaron conmigo, pero todavía no se da.

Este viernes llegas al Perú para unirte al club. Iremos a verte.

Ah bueno, vale (sonrisas).

Boavista comunicó que liberaron tu contrato de mutuo acuerdo

Claro, dijeron que me liberaron, pero no que llego a Alianza Lima.

¿Hasta cuándo era tu vínculo con Boavista?

Hasta fines del año 2025.

¿Cómo te fue en Boavista?

Me fue bien, aunque, en los últimos meses no jugué lo que yo pensé que iba a jugar, entonces tomé la decisión de que me rescindieran el contrato para ver mejores cosas.

Si aparecía algo importante para tu carrera, tenías la posibilidad de poder salir...

No tenía la posibilidad de salir, pero el presidente del club me dio la oportunidad. Él sabía que no iba a jugar y por esa razón me dio la oportunidad.

Desde Portugal se informó que fuiste comprado por Alianza Lima a cambio de 250 mil euros.

No. Eso es mentira.

Entonces, nadie pagó, solo ambas partes llegaron a un acuerdo para resolver el contrato.

Así es.

¿Estás ilusionado con lo que viene para ti?

Espero poder jugar más y tener la continuidad que necesito.

¿Qué opinión tienes de la liga peruana de fútbol?

La liga peruana la he mirado un poco.

¿Sabes que Paolo Guerrero será su gran atracción?

Sí, ya me enteré de todas esas noticias.

¿Qué conoces del club Alianza Lima?

Tiene jugadores de mucha experiencia, obvio que los conozco.

¿Ya tienes DNI?

Ahora no tengo papeles peruanos.

Se tramita a través del Consulado...

Imagino que es rápido.

Sí. ¿Ya acudiste al consulado para tramitarlo?

No sé nada de esas cosas.





