Durante la transmisión en vivo que realizaron Leao Butrón y Alexi Gómez en la cuanta oficial de Instagram de Alianza Lima, el exjugador de Universitario de Deportes confesó que le gustaría consolidarse como profesional y posteriormente jugar en el Paris Saint Germain, respondiendo una de las preguntas de los hinchas que estaban conectados.

“Me he puesto como meta consolidarme como profesional estando aquí o en el extranjero. Quiero estar en la Selección Peruana. Ser consecuente y que me llamen, no tres veces, sino siempre. Hay que ser perseverante”, aseguró la ‘Hiena’.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando le preguntaron sobre su futuro en el extranjero. "Me gustaría llegar algún día al París Saint-Germain”, sostuvo el futbolista.

Cabe precisar que el jugador ha jugado en clubes como el Brommapojkarna de Suecia (2015), San Luis de Chile (2016), Minnesota United de Estados Unidos (2018) y Gimnasia y Esgrima La Plata de Argentina (2019).

