Anatomía de una muralla: ¿cómo se compone la defensa íntima con la llegada de Zambrano?

Los centrales

El último jueves, Alianza Lima viajó a Medellín para enfrentar, este sábado, a Atlético Nacional en la Noche Verdolaga desde las 6:00 p.m. (hora peruana). No obstante, en la lista de futbolistas que volaron al país vecino no se encontraron ni Pablo Míguez ni Carlos Zambrano. ¿Las razones? La ‘Cotorra’ presenta una fatiga muscular y por prevención el comando técnico prefirió que se quede en Lima. No es de gravedad y solo requiere unos días de descanso.

Mientras tanto, el ‘León’, el último refuerzo en sumarse a la pretemporada, se encuentra trabajando de forma especial para ponerse al día con sus compañeros. No presenta ninguna lesión, su condición física es favorable y se espera que pueda estar en óptimas condiciones los siguientes días.

No obstante, quienes sí fueron a Colombia son Santiago García, Yordi Vilchez y Joao Montoya. Entre los cinco deberán pelear el titularato este año. ¿Qué cosas tienen a favor cada uno? ¿Cuáles son sus características y quienes ya sumaron minutos?

Pablo Míguez tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre de 2023 (Foto: GEC)

En cuanto a Pablo Míguez, que en julio cumplirá 36 años, sumará este año su quinta temporada como jugador de Alianza Lima (2013, 2014, 2021, 2022). Fue el profesor Carlos Bustos quien lo colocó en la primera línea y convirtió en central: ya lo había hecho en Melgar, pero en el elenco íntimo lo terminó consolidando. Y en esta posición, la ‘Cotorra’ disputó la mitad de la fase 1 2021 hasta el Clausura 2022.

Mígues se caracteriza no solo por la potencia que posee al jugar, su capacidad para salir jugando e iniciar la ofensiva desde el fondo del campo, sino también por su desenvolvimiento en el balón parado y para cabecear: en los últimos dos años ha marcado seis goles con la blanquiazul. Además, es uno de los futbolistas con mayor jerarquía del plantel y capacidad de liderazgo.

Carlos Zambrano firmó con Alianza por tres temporadas (Foto: Jesús Saucedo/GEC)

Por su parte, Carlos Zambrano llega a La Victoria para ser un referente en la defensa, especialmente, en la Copa Libertadores, donde deberá marcar la diferencia. Ha jugado 15 años en el extranjero -es la primera vez que estará en el torneo peruano- vistiendo las camisetas de Schalke 04, Frankfurt, Basilea, Boca Juniors, entre otros. Es un jugador de selección, mundialista, aunque su temperamento le podría jugar en contra.

Mientras tanto, Santiago García, argentino que juega de central, pero también puede convertirse en lateral izquierdo si el técnico así lo requiere. 34 años de edad con pasado en Rosario Central, Palermo, Novara, Werder Bremen, Toluca y Unión La Calera. Fue titular en la Tarde Blanquiazul, donde más allá del nerviosismo, se pudo observar a un futbolista ordenado y que en poco días ha podido acoplarse al equipo. Este sábado, frente a Nacional, se podrá tener mayores conclusiones.

Santiago García en la presentación de Alianza Lima. (Foto: GEC)

Sobre Yordi Vílchez se puede decir que fue el más regular durante la temporada 2022: jugó 34 partidos. Se ganó su puesto en el ‘11′ titular y hoy parece imposible que alguien le quite lo ganado. Tiene 27 años y al igual que Miguez también tiene buen juego aéreo.

Yordi Vílchez tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2024. (Foto: Liga 1)

Finalmente, Joao Montoya es el menos experimentado de esta lista, pero no por ello el menos importante. Debutó en primera división en el 2020 y desde aquel entonces ha jugado 21 partidos con Alianza en la Liga 1. Y si bien es cierto que en el 2022 apenas disputó un encuentro (en la goleada por 5-0 ante la Universidad San Martín), tuvo participación en el elenco de reservas que salió campeón y le brindó dos puntos al primer equipo. Este año espera su revancha.

Joao Montoya debutó con Alianza Lima en Primera División en el 2020. (GEC)

Laterales

Guillermo Salas cuenta con dos laterales por lado para elegir. En la banda derecha tiene a Gino Peruzzi y Edinson Chávez. El primero llegó para el Clausura 2022 y se ganó su puesto como titular desde el arranque. Disputó todos los partidos en los que estuvo disponible y demostró no solo su capacidad defensiva, sino también para pisar el campo rival y generar jugadas de peligro enviando centros y conectando con el extremo que, por ahora, según lo visto en la Tarde Blanquiazul, sería Gabriel Costa. Edinson Chávez, proveniente de Ayacucho FC, sería su alterno.

Por el lado izquierdo, se encuentra Ricardo Lagos, titular desde el 2021, y Nicolás Amasifuén. Este último, recién promovido de la reserva, junto a su hermano Sebastián (arquero), tras su buena actuación en el Torneo de Promoción y Reservas.

Tarde Verdolaga

La lista de futbolistas (18) que viajó a Colombia es la siguiente:

Franco Saravia

Angelo Campos

Gino Peruzzi

Yordi Vilchez

Joao Montoya

Santiago García

Ricardo Lagos

Jesús Castillo

Josepmir Ballón

Jairo Concha

Pablo Lavandeira

Andrés Andrade

Gabriel Costa

Mauricio Arrasco

Franco Zanelatto

Bryan Reyna

Aldair Rodríguez

Hernán Barcos

El encuentro se disputará este sábado (6:00 p.m.) en el estadio Atanasio Girardot donde César Cueto y Guillermo La Rosa, ambos futbolistas de Nacional en los años 80, serán conmemorados. Este será el último partido de los blanquiazules antes de su debut en la Liga 1 2023, el próximo domingo 22 de enero a la 1:00 p.m. ante Atlético Grau en Piura. La solicitud de cambio de hora de los blanquiazules, fue denegada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

César Cueto y Guillermo La Rosa serán homenajeados en la Noche Verdolaga (Foto: Alianza Lima)

