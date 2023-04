En Alianza Lima se viven días de calma mientras descansan esta fecha del Torneo Apertura y van ultimando detalles para el próximo partido frente a Atlético Mineiro por la Copa Libertadores. Esa misma calma es la que transmite Andrés Andrade con su juego: pausado cuando el trámite lo pide y vertical cuando la claridad de sus pases encuentran el camino hacia el gol. Por ello, sus recientes declaraciones reflejan su ambición y sus ganas de escribir su propia historia en La Victoria, donde ya se ganó el cariño de la hinchada ‘blanquiazul’.

El ‘Rifle’ es uno de los inamovibles en la oncena titular de Guillermo Salas y su partidazo ante Libertad lo confirmó. El ‘Chicho’ necesita del colombiano para que el juego de su equipo tenga un cambio de ritmo que genere sorpresa en el rival, especialmente en un torneo como la Copa Libertadores, donde impera el vértigo y la intensidad. El pase a Aldair Rodríguez para el 0-1 sobre el ‘Gumarelo’ es el fiel reflejo de su calidad, la misma que será clave si los ‘Íntimos’ quieren dar el golpe en Brasil.

Andrade conversó con el programa Mano a Mano y en un adelanto de su entrevista reveló algo que sintió todo el pueblo victoriano tras el 0-0 con Athletico Paranaense: Alianza Lima estaba en condiciones de ganarle al vigente subcampeón de la Copa Libertadores. Esa frustración luego del empate le dejó la sensación de que podían competir afuera.

“La frustración que se vio en mis compañeros por no haber ganado ese partido, porque sentimos que le pudimos haber ganado a un grande (Athletico Paranaense). Entonces es cuando yo digo, ‘la gente quiere ganar, la gente tiene hambre de ganar’”, manifestó el mediocampista ‘cafetero’.

Andrés Andrade habló sobre su presente en Alianza Lima. (Video: Mano a Mano / Twitter)

Por otro lado, también reveló detalles de cómo se dio el gol de Aldair Rodríguez a Libertad. Recién había comenzado el segundo tiempo y Andrade, luego de escuchar a Jesús Castillo, vio libre al delantero y no dudó en habilitarlo. “Jesús (Castillo) me dijo: ‘Aldair, Aldair, Aldair...’. Entonces yo levanté la mirada, Aldair me miró y sabía que iba a llegar el pase. Entonces, trato de seguir mirando cómo jugar y cómo estaba sin distancia, creo que eso los agarró desprevenidos (a los jugadores de Libertad)”, añadió.

Finalmente, remarcando sus objetivos desde que llegó a Alianza Lima, el nacido en Cali reafirmó que llegó a un grande del fútbol peruano no solo para ganar un partido, sino para dejar en alto el nombre del Perú a nivel internacional. “Yo no vine solamente a ganar un partido, yo vine a trascender con Alianza, a poner el nombre de Alianza, al Perú, en alto”, puntualizó.

¿Cuándo jugará Alianza Lima por la Copa Libertadores?

Luego de haber descansado este fin de semana en el Torneo Apertura, Alianza Lima jugará este miércoles 3 de mayo con Atlético Mineiro, en el compromiso válido por la tercera jornada del Grupo G de la Copa Libertadores 2023. Este encuentro está programado para las 7:30 p.m. y se disputará en el estadio Raimundo Sampaio de Belo Horizonte. En un principio se iba a jugar en el Mineirão, pero la CONMEBOL anunció el cambio de sede días previos al dueño.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.