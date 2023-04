No es el mejor momento de Sporting Cristal, ni en el terreno de juego ni en la interna. Tras el empate (1-1) frente César Vallejo, los celestes registraron su quinto partido sin conocer de triunfos; pero el tema más delicado, tras el compromiso contra los ‘Poetas’, no necesariamente fue el resultado: Tiago Nunes renunció a la institución celeste (desde el Rímac aún no se pronuncian sobre el futuro del DT brasileño). Mientras todo ello ocurría, Renato Solís salió al frente para hablar sobre la actualidad de los bajopontinos y de lo clave que será el choque de este martes con The Strongest, por Copa Libertadores.

“El encuentro fue muy reñido, el rival también trabaja y por eso se hizo muy complicado el partido. Siento que hoy jugamos muy bien, metimos, pero no se han dado los resultados esperados; en Copa Libertadores enfrentamos a equipos muy grandes (perdieron contra Fluminense en Lima y con River Plate en Argentina)”, manifestó el guardameta en conferencia de prensa.

Sobre el momento que viene pasando el club celeste, Renato Solís resaltó que los resultados suelen ser un termómetro para cada institución. Además, negó cualquier tipo de crisis: “Antes resaltaban que estábamos invictos y hoy se dice que son cinco partidos sin ganar, es muy fácil cambiar la visión a todos. Personalmente, no creo que estemos en crisis; los insultos (de la hinchada) para mí no influyen (en el rendimiento), siento que a mis compañeros tampoco”, sostuvo.

El arquero rimense añadió que “pienso que lo bonito del fútbol es que puedes revertir la situación en tres o cuatro días. Si sumamos de a tres, vamos a regresar al camino de la victoria. Hay que tener paciencia, hace un mes clasificamos a fase de grupo de la Libertadores. Si pudimos hacer las cosas bien, podremos revertir esto”.

¿Qué retos se le vienen a Sporting Cristal?

Tras el encuentro ante la Universidad César Vallejo, Sporting Cristal deberá enfocarse en lo que será el duelo frente a ante The Strongest, por la tercera jornada de la Copa Libertadores 2023. Este cotejo se llevará a cabo en el Estadio Nacional, el próximo martes 2 de mayo desde las 9:00 de la noche (hora peruana). Ojo, el equipo celeste por ahora no sumó puntos en esta serie.

Luego de medirse ante la escuadra boliviana, los del Rímac se enfocarán en el plano local, donde jugarán con UTC y Unión Comercio, el 7 y 13 de mayo, respectivamente. Estos partidos serán decisivos para los rimenses, que buscan levantar cabeza en el Torneo Apertura 2023. En la Liga 1, marchan en el sexto lugar, con 18 unidades.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.