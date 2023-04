Durante la tarde del último viernes, el estadio Alberto Gallardo fue el escenario de la detonación de un bomba. Un explosivo que se fue cargando durante las últimas semanas y que, tras el empate ante César Vallejo (1-1), expuso la peor cara de Sporting Cristal en una temporada que parecía comenzar a ritmo de samba y buen fútbol. Hoy queda poco de eso y la continuidad de Tiago Nunes en el banquillo ‘celeste’ parece extinguirse, al igual que la paciencia de una hinchada que sigue sin encontrar respuestas en la dirigencia y en los futbolistas.

Si algo quedó claro tras el pitazo final del partido, es que los fanáticos rimenses respaldaron al técnico brasileño: “Salud, Nunes”, se escuchó a viva voz desde la tribuna occidente. Hacia los jugadores, al contrario, le espetaron reclamos, insultos y todo tipo de expresiones que resumían su disconformidad hacia un plantel que no ha sabido dar la talla como esperaban.

Un cristal roto

Sporting Cristal ha quedado expuesto no solo futbolísticamente –un equipo sin ideas, inconexo, carente de rebeldía y muy lejos de lo que se vio hace unos meses–, sino también desde la interna, algo que debería ser único y exclusivo para el comando técnico y los jugadores. La discusión entre Tiago Nunes y Yoshimar Yotún delante de todo los hinchas fue el fiel reflejo de un equipo partido, donde el liderazgo se confunde con imposición y el respeto por la institución a la que defienden está en la cola de su lista de prioridades.

Aquella imagen de Nunes festejando la victoria sobre Nacional de Asunción, en donde la emoción lo superó y terminó corriendo en la pista atlética, quedó muy distante de estos días y parece el viejo recuerdo de un tiempo lejano que no volverá. La misma que se vio luego del triunfo sobre Huracán, con el estadio Nacional lleno y una hinchada orgullosa de que su club haya vuelto a ser grande en un marco internacional.

Tiago Nunes tuvo una discusión con Yoshimar Yotún tras el empate con César Vallejo. (Foto: Julio Reaño / GEC)

La renuncia de Tiago Nunes termina siendo la consecuencia de muchas causas, las cuales nunca quedarán tan claras como la que se vio en el mismo estadio: un grupo desunido y una ruptura que parece irreconciliable mientras los términos sigan siendo los mismos. A estas horas de la mañana los directivos continúan conversando con el brasileño para convencerlo de que continúe, sin embargo, el tiempo se agota y todo dependerá de que el propio técnico se sienta respaldado.

En el 2020, cuando Sporting Cristal comenzó la temporada llena de dudas y derrotas al mando de Manuel Barreto, Jorge Cazulo, referente y capitán de aquel equipo, dijo algo que bien podría servir para que muchos de los que hoy están en el club lo tomen en cuenta: “No me gusta que entre gente de Cristal no nos cuidemos, no voy a hablar mal ni de la gente ni de nadie que pertenezca del club. Las cosas que tenga que decir siempre las voy a decir puertas adentro. Esta frase no es mía, es de Martín Fierro, un libro muy conocido en Argentina: ‘Si entre hermanos se pelean, los devoran los de afuera‘. Yo no quiero hacer el juego para que los de afuera se agarren de eso, para que vean un Cristal debilitado”.

Nunes y los fríos números

A pesar que desde la ‘Tarde Celeste’ se vio un Sporting Cristal diferente y que parecía dejar mejores sensaciones del que terminó el 2022, todo eso se fue diluyendo con el pasar de los partidos y, como consecuencia, los números de Tiago Nunes terminan estando en rojo. Quitando el partido que le ganaron a Alianza Lima por ‘walkover’, el brasileño ha dirigido en 16 ocasiones a los ‘cerveceros’ en lo que va del 2023, habiendo cosechado 5 triunfos, 7 empates y 4 derrotas. Esto nos da un total del 46% de los puntos en juego.

Torneo PJ PG PE PP GF GC DF Copa Libertadores 6 2 1 3 9 10 -1 Liga 1 10 3 6 1 13 11 2

El panorama que viven los rimenses nos deja muchas conclusiones, pero todas ellas quedarán en el tintero y podrían tomar otro rumbo si finalmente Nunes decide quedarse para revertir esta complicada situación. ¿Qué pasó? ¿Cómo, un equipo que parecía estar bien encaminado, terminó en este punto? ¿El rigor físico terminó por superar a los futbolistas? ¿La relación con el técnico se desgastó en tiempo récord y dejó de llegar a los jugadores? Son respuestas que seguramente serán resueltas cuando el club emita un comunicado oficial. De momento, esta incertidumbre en el Rímac se mantiene a pocos días del partido ante The Strongest por la Copa Libertadores. Todo mal.





