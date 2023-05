El lunes 15 de mayo, Alianza Lima derrotó por 2-1 a Deportivo Municipal en el estadio Alejandro Villanueva, en un compromiso donde se habló más de la actución de la terna arbitral que de los propios jugadores. Por ejemplo, el segundo gol de Carlos Zambrano que le dio le triunfo a los ‘blanquiazules’ nació de una posición adelantada de Hernán Barcos –quien asistió al ‘León’ en la jugada previa–, situación que dejó el cuadro ‘edil’ con un sabor amargo. Por ello, Ángel Comizzo decidió alzar su voz para tocar un tema que viene siendo repetitivo a lo largo del Torneo Apertura: los innumerables errores arbitrales en todas las jornadas.

El director técnico de ‘Muni’ conversó con TV Perú y se refirió explícitamente a la poca capacidad de los árbitros a la hora de impartir justicia en un partido, algo que se evidenció una vez más en el duelo contra los victorianos. El argentino fue enfático en señalar que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) deberían enfocarse en solucionar este problema.

“Debería haber una manera, deberían buscar una forma, en este caso la Federación o los responsables de los árbitros para tratar de que se capaciten mejor y colaborar para que no siga ensuciando nuestro fútbol. Cuando digo nuestro fútbol, es porque yo también me siento identificado con esta liga, no es que yo llegué ayer aquí, yo llegué hace diez años a este país”, señaló.

Para el ‘Indio’, una solución sería que la CONAR se tome el tiempo de elegir a las ternas arbitrales que dirigirán un partido, tomando en cuenta la importancia de este para los clubes en cuestión, ya que en muchos casos están peleando por algo en el campeonato. “Deberían seleccionar minuciosamente a los árbitros para ciertos y determinados partidos, porque hay equipos que se están jugando muchas cosas”, añadió.

Comizzo evitó poner en cuestionamiento la intención de los árbitros durante sus malas decisiones, pero sí cuestionó la poca capacidad que tienen cuando deben resolver una jugada puntual. “Yo no dudo de la honestidad de los árbitros, yo no pongo en tela de juicio eso. Cuando me enojo es porque creo que deberían capacitarse mejor, me imagino que debe ser por un tema económico que no se hace, pero no puede existir que haya un línea de la ciudad del equipo que es local y el cuarto árbitro de la misma manera. No digo que haya, pero podría haber partidismo y eso no está bueno”, agregó.

Municipal y Alianza Lima tuvieron un partido muy disputado en Matute. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Apuntando específicamente a lo sucedido con Alianza Lima, el estratega de Municipal fue claro en señalar que los dirigidos por Guillermo Salas no necesitaban del error arbitral para llevarse la victoria, algo que los dejó con las manos vacías en Matute. “A nosotros nos ha ocurrido algo muy complicado este fin de semana, donde nos ha dejado con las manos vacías porque un línea no marca un fuera de juego demasiado evidente. Primero una ocasión que no fue ‘foul’ y un ‘offside’ muy claro. Ese club no merecía la ayuda del línea como para poder voltearnos el partido”, remarcó.

¿Cuándo volverá a jugar Deportivo Municipal?

Luego de la derrota ante Alianza Lima por la reprogramación de la fecha 2 del Torneo Apertura 2023, Municipal volverá a jugar este fin de semana cuando reciba a Sport Huancayo por la jornada 16. Este compromiso está programado para el domingo 21 de mayo desde las 3:00 p.m. y se disputará en estadio Iván Elías Moreno, ubicado en el distrito de Villa El Salvador.





