El 6 de noviembre de 2022, fue la última ocasión en la que Alejandro Duarte se paró bajo los tres palos de la portería de Sporting Cristal. En aquella ocasión, los celestes perdieron 2-0 con Melgar por la semifinal de los Play Offs de la Liga 1. Tras ello, una lesión evitó que el ‘1′ inicie la pretemporada de la manera deseada, teniendo que resignarse a no ser tomado en cuenta en las primera jornadas del certamen de 2023, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores (Renato Solís fue el encargado de asumir el puesto en la pizarra de Tiago Nunes).

En el camino, apareció -nuevamente- Renato Solís, quien encadenó buenas actuaciones en la portería bajopontina, haciendo que la ausencia de ‘Alejo’ tenga que retrasar aún más, a pesar de que se encontraba en la parte final de su recuperación y podría volver a ser tomado en cuenta por Tiago Nunes.

Sin embargo, el último miércoles, Alejandro Duarte volvió al arco de Sporting Cristal para el choque contra Binacional (quedó 1-0 favorable a los rimenses), por lo que no pudo ocultar su felicidad tras los noventa minutos de juego, en los que logró mantener su valla invicta.

“Estaba muy ilusionado por volver a jugar. Pasé por meses complicados y cuando me dijeron que iba a jugar, me puse muy contento. Había que estar muy concentrado para hacer un buen partido y que haya terminado con el triunfo y más aún con el arco en cero, me pone muy contento”, sostuvo el arquero a los medios de comunicación en su llegada al aeropuerto Jorge Chávez.

Sporting Cristal vs. Binacional: la crónica del partido

No era una tarea sencilla para Sporting Cristal, por los siguientes motivos: el Binacional de Darío Franco se hizo fuerte desde que volvió al estadio Guillermo Briceño Rosamedina (en el registro llegaba con un empate y tres victorias) y, a su vez, por los 3,800 metros de altura. Con todos esos antecedentes, cualquier punto era un buen negocio para el plantel de Tiago Nunes.

Ahora, en medio de ese panorama, los del Rímac sacaron la ‘raza celeste’ y hasta con un jugador menos, desde los 39′ (expulsaron a Flavio Alcedo), aguantaron con todo en esta difícil plaza y sobre el final sacaron tres puntos de oro, gracias al golazo de Leandro Sosa.





