Alianza Lima quiere ampliar el contrato de Jairo Concha y en este momento se encuentra en negociaciones con la agencia que representa al volante de 24 años, quien es protagonista en el cuadro que dirige Guillermo Salas. Depor pudo conocer de que a estas alturas ambas partes están en la última etapa de la negociación, ultimando detalles relacionados al nuevo sueldo, al tiempo de la extensión, que sería hasta fines de 2026, y en los términos, pues uno de los retos que tiene el volante es jugar en una liga del exterior dentro de poco tiempo .

Es oportuno recordar de que Alianza Lima es dueño del pase de Jairo Concha en una sociedad con la San Martín . Es más, el contrato del ‘10′ termina en diciembre y en el club no contemplan que se marche porque está en el proyecto de ser los dominadores del fútbol local y trascender en la Copa Libertadores.

Cabe destacar que en el primer semestre del año, Jairo Concha jugó poco, pero todo se dio a su favor para encontrar nuevamente la oportunidad de jugar. Andrés Andrade se lesionó y Christian Cueva no rinde como lo hacía en la selección peruana. Él tuvo la chance y no la desperdició.

“Ahora tengo la oportunidad de mostrarme y no la quiero desaprovechar. Mi meta sigue siendo jugar en el extranjero” , manifestó Concha el último martes. El dueño del dorsal 10 tuvo un buen arranque en el Torneo Clausura siendo fundamental en las victorias ante Atlético Grau, Deportivo Municipal y el empate con Sporting Cristal.

El sábado por la noche Guillermo Salas después del empate (0-0) de Alianza Lima con Sporting Cristal, le colmó de elogios y destacó su aguante cuando no era titular. “Él aguantó cuando no tuvo la oportunidad, fue un profesional a carta cabal, ahora que está arrancando lo está haciendo bien, está siendo atrevido para jugar” , indicó.

Dos retos a la vista

Para Alianza Lima se vienen dos partidos muy difíciles en el Torneo Clausura ante Sport Boys y Universitario de Deportes y Jairo Concha tendrá la oportunidad de poder demostrar una vez más que su fútbol está en alza a medida que transcurren las fechas del campeonato. Creación, marca, rapidez y atrevimiento, son sus características.

Lo que le está faltando para que su fútbol tenga una mayor dimensión, es el gol. El año pasado con 34 partidos jugados, el mediocampista tuvo la ocasión de anotar 6 goles. Esta temporada con 18 partidos jugados, 14 de ellos en condición de titular, registró un gol ante Atlético Grau. Con más chances de jugar, aumentará la cuenta.

“El año pasado jugué casi todos los partidos y este 2023 no tanto, pero son cosas que pasan. Hoy en día cualquiera puede ser titular en Alianza Lima por el nivel que muestran los jugadores y por eso también es entendible que a veces no haya jugado” , explicó Jairo lo vivido en el primer semestre de este año donde no jugó mucho.

“Ahora solo quiero aprovechar mi oportunidad de ser titular de la mejor manera, y sobre todo, adaptándome a lo que quiere el entrenador para ayudar mucho más al equipo” , puntualizó el volante. Depor, de último minuto, pudo conocer que tras el clásico con Universitario el 22 de julio, ya tendría que estar firmada la renovación.









Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR