De la cancha al banco

A inicio de temporada Jairo Concha se perfilaba a ser el ‘10′ titular de Alianza Lima en busca del tricampeonato y de hacer una buena Copa Libertadores. Para entonces, el futbolista de 24 años llegaba con el respaldo de ser bicampeón siendo una pieza clave en el equipo (27 partidos jugados en el 2021, 31 partidos jugados en el 2022) y en el equipo tenía que competir el puesto con Pablo Lavandeira y, principalmente, con Andrés Andrade, quien llegaba de ocupar dicha posición en Atlético Nacional.

Luego el panorama se le complicó aún más cuando en marzo se oficializó la llegada de Christian Cueva, el último fichaje de la temporada. A diferencia de lo que terminó sucediendo, se estimaba que ‘Aladino’ fuera el enganche indiscutible pero, a medida que pasaban los días, todavía no se le encontraba al 100% físicamente ni tuvo desempeños destacables.

Con el pasar de los partidos, el ‘Rifle’ Andrade se metió al once titular y la segunda opción de Jairo Concha era retroceder y acompañar a Josepmir Ballón dentro del esquema de Guillermo Salas, pero también había una dura competencia en ese puesto ante uno de los fichajes que mejor ha respondido este año: Jesús Castillo.

Fue entonces cuando ni en primera línea de volantes ni como enganche se tuvo a Concha como principal opción en el Torneo Apertura o en la Copa Libertadores, excepto cuando se planteaban equipos alternativos previo a un partido del torneo internacional o en altura. Hasta el momento suma 17 partidos jugados en Liga 1, 14 de titular, en Copa Libertadores jugó dos encuentros y fue titular en el último ante Atlético Paranaense, cuando su única competencia era Christian Cueva.

Regreso al once

Tras la dura lesión de Andrés Andrade, la principal opción para el once titular de Guillermo Salas fue Pablo Lavandeira o Christian Cueva en los partidos restantes, mientras que Jairo Concha permanecía como una pieza de recambio usual. Luego se dio la salida sorpresiva de Lavandeira a FBC Melgar justamente por estar en la misma situación que Concha en tanto a que no sumaban los minutos que quisieran. Asimismo, con el ‘Rifle’ todavía no recuperado, las chances parecían más direccionadas a Christian Cueva.

Pero todo tomaría otro rumbo a partir de la primera fecha del Torneo Clausura ante Atlético Grau. En dicho encuentro Christian Cueva, Bryan Reyna y Carlos Zambrano no fueron considerados dentro del once titular por haber regresado recientemente de los partidos amistosos de la selección peruana ante Corea y Japón. Por tanto, la opción para alimentar el mediocampo fue Jairo Concha formando un triángulo junto a Josepmir Ballón como ancla y Jesús Castillo como volante mixto.

En dicho compromiso, Jairo Concha mostró una versión con más confianza, anotó su primer gol de la temporada y fue el mejor jugador del compromiso. Esto le valió para convencer a Guillermo Salas de ser el ‘10′ titular en el último partido que disputarían ante Atlético Paranaense y, por primera vez, Concha fue inicialista en dicho torneo internacional. Más allá de que el resultado no acompañó a los íntimos, el futbolista fue uno de los más destacados.

Luego Concha volvió a ser el ‘10′ ante Deportivo Municipal y, días después, se dio a conocer la indisciplina de Christian Cueva que lo alejaría de los entrenamientos una semana junto al resto del equipo y también de la consideración del comando técnico al menos por algunas semanas. Por tanto, hoy en día, Concha no solo termina siendo la principal opción natural para hilar el juego ofensivo blanquiazul, sino también la única.

Próxima competencia

Andrés Andrade ya cuenta con el alta médica, pero Guillermo Salas ha decidido esperar a que se encuentre al 100% físicamente para que vuelva a las canchas. Todo hace indicar que su reaparición -al menos desde el banquillo- podría darse en el clásico ante Universitario de Deportes. Pero, a causa de la falta de ritmo futbolístico, su titularidad se haría esperar todavía más.

Por el lado de Christian Cueva, la decisión es también hacerlo esperar unas semanas más esperando ver su evolución física para poder volver a ser considerado a partir de su indisciplina. En tanto a Christian Benavente, quien es otra de las opciones para ocupar dicho sector en el campo, se conoce que el futbolista recién está haciendo trabajos de fortalecimiento y que podría ser considerado para empezar a sumar minutos a partir de fines de agosto o inicios de setiembre. De momento, la responsabilidad de ser el ‘10′, tal como en los dos últimos años, ha recaído nuevamente en Jairo Concha.

