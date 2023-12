En Universitario de Deportes no observan desde el balcón y con los brazos cruzados el desenlace de la negociación entre la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y el entorno empresarial del técnico uruguayo Jorge Fossati, quien es el principal candidato para asumir las riendas de la ‘Blanquirroja’. Hay plazos y tiempos por cumplir, están al pendiente de la situación contractual del uruguayo, pero también consideran que ninguna persona ni institución está por encima del club. Además, el administrador Jean Ferrari aseguró que no contempla la idea de que el ‘Flaco’ sea el entrenador de los cremas y del ‘equipo de todos’ a la vez. Desde Chile, el volante Álvaro Madrid confirmó que los merengues lo contactaron, pero todavía no hay nada formal. También hay una opción de contratar al defensa Arón Sánchez, quien acaba contracto con la Academia Cantolao siempre y cuando presten a Piero Guzmán a otro club.

Rompió su silencio. Jean Ferrari se pronunció por primera vez sobre el futuro del técnico Jorge Fossati, quien tiene contrato vigente con Universitario por toda la temporada 2024, pero es el primer candidato para asumir las riendas en el ‘equipo de todos’. “Está claro que hay una posibilidad que se vaya el profesor. Es una decisión que él tendrá que tomar”, dijo el administrador crema a Depormach. Eso sí, descartó que se contemple como opción que el técnico charrúa conduzca al equipo crema y a la ‘Blanquirroja’ a la vez. “Lo descartamos completamente la locura que ha hecho Brasil del entrenador dirigiendo a un club y a l a selección, eso no está contemplado desde ningún punto de vista. Vamos a esperar la postura del profesor, hay tiempos, hay fechas, y plazos, se va a respetar eso”, agregó. En otro momento, el administrador crema fue consultado sobre la convocatoria del volante Piero Quispe a la Sub 23 que se prepara a jugar el Preolímpico Paris 2024, indicó: “Todo va a depender de lo que decida el cuerpo técnico. Tenemos amistosos por afrontar, pero el apoyo a la selección siempre se dará”. CHILENO ILUSIONADO Por otro lado, en Universitario evalúan la contratación de otro futbolista de nacionalidad chilena basándose en el buen momento futbolístico de Rodrigo Ureña es una opción válida en Universitario versión 2024. Además viene precedido de buenos antecedentes futbolísticos lo hace más atractivo como lo es el jugador Álvaro Madrid, figura en el Éverton de su país. En charla con TNT Sports Chile, el volante de 28 años reveló que Universitario ya lo contactó. “Desde Universitario me escribió el secretario técnico de Universitario de Deportes, quería saber mi situación en el club (Everton). Me gustaría llegar porque ellos juegan la Copa Libertadores y son el último campeón”, apuntó. Madrid se mostró ilusionado con el proyecto deportivo del reciente campeón del fútbol peruano. “Tienen un buen proyecto deportivo, por lo que me comentó el secretario técnico, pero no mandaron una propuesta oficial hasta el momento”, agregó. Desde Chile, colegas se comunicaron con el representante del jugador, Sergio Moreno, quien aclaró el panorama. “No hay nada concreto ni formal con Universitario. No se han movido cifras”, dijo. La pelota está en la cancha de la ‘U’ por las negociaciones. SÁNCHEZ ASOMA EN ATE El 2023 se asomaba como la temporada de consolidación para Arón Sánchez. Venía con minutos en Primera División, era seleccionado juvenil, el deseo de los grandes del país y hasta lo veían de reojo en el exterior. Sin embargo, no cerró bien el año. Desapareció en el Clausura por temas no aclarados por la Academia Cantolao, con el que acaba contrato este fin de mes. No obstante, a Sánchez le ha aparecido una segunda oportunidad en el fútbol: el interés de Universitario por contratarlo. Los cremas le pusieron la puntería, pues con 20 años es un futbolista con talento y proyección para que se afiance en el club y en un mediano plazo dar el salto de calidad al extranjero. Hay una condición para que se concrete el fichaje a tienda merengue: el préstamo del defensa Piero Guzmán a un club de provincia. Y claro Sánchez puede jugar en cualquier sector defensivo. Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor. TE PUEDE INTERESAR Se queda el ‘Tano’: Universitario anunció que Di Benedetto renovó contrato

