Los números de Sonne han sido notablemente destacados en las 16 jornadas de la actual temporada en el fútbol del país nórdico. Actuó como titular en todos los encuentros, completando la totalidad de los minutos. Aunque le faltó contribuir más en el aspecto ofensivo, registrando únicamente una asistencia, demostró una precisión de pase del 82%. Además, recuperó cinco balones y ganó el 63% de los duelos aéreos disputados.

PJ Titular Minutos por partido Asistencias Precisión de pase por partido Balones recuperados Duelos aéros ganados 16 16 90 1 82% 5 63%

Con el propósito de obtener una visión más detallada sobre el futuro del futbolista de 23 años, Depor se puso en contacto con el reconocido periodista danés Gisle Thorsen. Con su amplia experiencia en la Superliga de Dinamarca, el profesional de los medios afirmó que es altamente probable que Sonne pueda cambiar de equipo en el próximo mercado de fichajes, y se aventuró a proporcionar una estimación de su valor actual.

Oliver Sonne sigue destacando en la Superliga de Dinamarca. (Imagen: Superligaen)

“Indudablemente, la posibilidad de su venta está sobre la mesa. Tuvo un rendimiento destacado durante la temporada y recientemente fue seleccionado para el equipo de la primera mitad de la campaña. El FC Copenhague ha mostrado interés, pero aún queda por determinar si Silkeborg está dispuesto a venderlo. Actualmente, el club cuenta con una sólida situación financiera, lo que les permite declinar la oferta sin dificultad”, explicó.

“Oliver Sonne es, indiscutiblemente, uno de los futbolistas más codiciados en la plantilla del Silkeborg, después del delantero Alexander Lind. Aunque aún no se ha anunciado oficialmente una cifra, podemos hacer una estimación basada en las recientes ventas de Rasmus Carstensen, ex lateral derecho, por alrededor de 2 millones de euros, y del lateral izquierdo Lukas Engell por casi 3 millones de euros. Personalmente, calculo que para que Sonne sea vendido, deberá ser por un valor como mínimo de 3 millones de euros”, agregó.

Frente a la posibilidad de que Oliver Sonne aún sea elegible para representar a Dinamarca, dado que Juan Reynoso no lo hizo debutar con la selección peruana, Thorsen explicó que “sería una gran sorpresa. Absolutamente no se habla de eso aquí. Por lo general, los jugadores de la Superliga no son convocados, así que no veo que eso suceda en este momento”.

Aunque actualmente podría no tener cabida en la selección nacional, Gisle Thorsen afirmó que el ‘Colorado’ está considerado como uno de los futuros talentos del fútbol danés que podría dar el salto a una liga de mayor relevancia: “Posee cualidades destacables, como un excelente rendimiento físico y una intensidad elevada en su juego. Podría encajar bien en un buen club de Países Bajos, Bélgica o incluso Alemania. Aunque no sea uno de los jugadores más comentados en este momento, su talento es evidente, aunque juegue en un club de menor tamaño”.

De vuelta a la Superliga

Por ahora, la Superliga de Dinamarca entrará en receso.





