Alianza Lima retornó a los entrenamientos, luego del amistoso disputado en la ‘Tarde Blanquiazul’ y qué mejor que hacerlo con la incorporación de su nuevo integrante: Carlos Zambrano, quien primero dio una conferencia de prensa, antes de sumarse a los trabajos. Sin embargo, no podía empezar a entrenar, sin antes ser recibido ‘amablemente’ por sus compañeros.

Al término de su presentación a la presa, el zaguero nacional llegó a los campos de prácticas, donde lo esperaban sus compañeros y el comando técnico blanquiazul. Si bien ya sabía lo que pasaría, el ‘León’ tuvo que someterse al tradicional ‘apanado’ de bienvenida, para que así sea parte del equipo, el cual -como confesó ante los medios- lo han tratado como una familia desde su arribo.

Este martes, Guillermo Salas tiene previsto hacer trabajo regenerativo con aquellos que jugaron frente a Junior de Barranquilla, el último domingo, mientras que aquellos que no estuvieron en cancha seguirán con ejercicios de fuerza y velocidad. El objetivo para este día es que todo el plantel esté apto y enfocado en lo que se viene para este fin de semana.

Esto, ya que este sábado 14 de enero, el cuadro íntimo estará en Medellín para enfrentar a Atlético Nacional, por la ‘Noche Verdolaga’. Si bien una semana es corto tiempo para que Zambrano se adapte al sistema de juego de ‘Chicho’, su buen estado físico y la predisposición del jugador podrían llevarlo a sumar algunos minutos, si se ve conveniente.

Enfocado y listo para los retos 2023

Durante su presentación, Carlos Zambrano confesó que clubes de Uruguay, Estados Unidos y Brasil preguntaron por él, pero priorizó regresar al país, especialmente, por su familia y porque quería cumplir el sueño de vestir la blanquiazul. “La prioridad fue la familia, creo que ya estuve mucho tiempo fuera del país”, precisó, a lo que agregó que “era un sueño estar acá, desde pequeñito y creo que, a partir de las ofertas que tenía, comencé a analizarlo mucho”.

Asimismo, no dudó en enfatizar que prefirió llegar en un momento en el que pueda aportar al equipo. “Tengo una cierta edad que puedo rendir mucho más y preferiría llegar al Perú en este momento y no con unos años más, ya que el nivel futbolístico puede bajar. Me siento en buenas condiciones y sé que le puedo dar todo a Alianza, que si hubiese esperado dos años más”, explicó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.