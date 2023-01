La reciente incorporación de Alianza Lima con miras a la temporada 2023, el defensa Carlos Zambrano proveniente de Boca Juniors despertó gran expectativa en el fútbol peruano. Los hinchas de Alianza Lima lo recibieron con los brazos abiertos en la ‘Tarde Blanquiazul’, el último domingo en Matute, pero también hay quienes cuestionaron su decisión futbolística. Miguel Rebosio, exjugador de la selección peruana y del Real Zaragoza de España (2000-2004), se refirió al nuevo destino del ‘León’ en La Victoria. “Le viene bien al fútbol peruano. Será la primera vez que jugará en el torneo de acá, ya que debutó en Alemania desde muy joven. Además, jugará en el club del que es hincha. Alianza es el bicampeón, ha realizado buenas contrataciones y quiere acabar con esa mala racha en la Copa Libertadores de los últimos años”, dijo a Depor.

El central fue querido y odiado en el mundo ‘xeneize’, pero para el ‘Conejo’ la situación contractual que pasó con Boca Juniors que desencadenó una serie de cuestionamientos le compete únicamente al futbolista. “Veo en Argentina que hinchas dicen que dejó un vacío en Boca, pero también hay un sector que lo machacaba. Es parte del fútbol. Mucho se especula, se dice, pero él (Carlos) sabrá lo que sucedió en Boca. Acá lo importante es que tomó una decisión rápida y está con su familia”.

LO VE EN BOCA JUNIORS

En otro momento, el exjugador del ‘equipo de todos’ se refirió al futuro del defensor Alexander Callens, quien acabó su contrato con New York City de la MLS y estaría en agenda para reforzar a los boquenses en reemplazo de Carlos Zambrano. “Advíncula y Zambrano dejaron buena impresión en Boca. No me sorprendería que Callens llegue a Boca o cualquier otro equipo, ya que ha demostrado ser un bue futbolista, asegura.

Lo inmediato en lo futbolístico para Miguel Rebosio es que Carlos Zambrano y Alexander Callens, los defensores de la selección peruana de fútbol tengan continuidad para las próximas Eliminatorias. “Es lo que necesitan. Juan Reynoso los necesita con fútbol, igualmente a Christian Cueva. Esperemos que se resuelva su futuro”, añade.

Justamente ‘Aladino’ está nuevamente criticado al filtrarse un video festejando en el matrimonio del congresista Ricard Acuña y la modelo Brunella Horna. “Cueva puede hacer de su vida lo que crea conveniente. No le ha faltado a nadie. Ha ido a un matrimonio. La gente puede decir muchas cosas, pero el amor de Cueva por la selección muy pocas veces se ve. Ahora no tiene un contrato actual con un equipo”, enfatiza.

"El amor de Cueva con la selección muy pocas veces se ve, cada vez que se pone la selección es otro. Puede hacer de su vida lo más correctamente. No le he faltado a nadie. Ha ido a un matrimonio. La gente puede decir muchas cosas. Ahora no tiene un contrato actual con un equipo", concluye.





