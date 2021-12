Uno de los jugadores que más minutos sumó en la bolsa de minutos para Alianza Lima fue Axel Moyano. El futbolista de 20 años registró 13 partidos en la Liga 1, incluso marcando su primer gol como profesional, nada más y nada menos que en clásico ante Universitario de Deportes, de ese entonces, bajo el mando de Ángel Comizzo. Por si fuera poco, el ahora mediocampista conquistó su primer título en Primera División.

“Me siento muy feliz por el campeonato, me siento tranquilo y ahora a disfrutar de estas vacaciones cortas. Es una sensación diferente. Es la primera vez que he salido campeón como profesional y me siento muy contento”, le dijo a Ovación.

El nacido en Chosica también destacó lo importante que le ha sido compartir vestuario con los referentes del conjunto victoriano, piezas claves en la obtención del título nacional. “Cuando me ha tocado jugar, siempre me ha dado confianza. Considero que ha sido un año para bien y he aprendido mucho de los mayores como Barcos, Farfán, Lacerda y Míguez. Me han enseñado a enfrentar diferentes situaciones”, afirmó el jugador formado en La Victoria.

Por último, el mediocampista también reveló que aún no ha definido su continuidad en el conjunto dirigido por Carlos Bustos, pero que su deseo es seguir haciendo historia con el equipo de sus amores. “La renovación está en veremos. Por mí me quedo, soy hincha de Alianza. Pero el querer jugar es un tema aparte, y eso lo estoy viendo”, sentenció el jugador categoría 2001, a la espera de definir su futuro como profesional.





