Alianza Lima inició los trámites para poder solicitar los tres puntos del duelo contra Binacional en el encuentro válido por la fecha 7 del Torneo Apertura, el mismo que quedó suspendido hasta nuevo aviso. Esta acción de los blanquiazules sorprendió a Yorkman Tello, capitán del ‘Poderoso del sur', quien se mostró en contra de las intenciones del cuadro de La Victoria.

“La verdad que nos sorprende mucho que Alianza Lima pida los puntos. No estoy de acuerdo que ganen en mesa. Sí reconocemos nuestros errores y que el club no ha incumplido los protocolos, pero por eso no pueden pedir los puntos. Hemos acatado lo que dice la federación”, señaló el mediocampista en diálogo con Depor.

El jugador de Binacional también destacó el gran grupo que se formó en el elenco del sur del país, el mismo que sentía estaba preparado para darle pelea a Alianza Lima en el retorno de la Liga 1.

“Alianza Lima es un equipo grande y tiene buenos jugadores. No sé a dónde quieren llegar, pero pienso que no es dable ganar tres puntos en mesa. Nosotros somos un equipo muy unido, muy trabajador, han llegado diferentes futbolistas y mejores personas. Nosotros nos hemos preparado de la menor manera en Juliaca hasta que llegamos a Lima”, acotó Yorkman Tello.

Jean Deza espera tener su revancha con Alianza Lima

Uno de los jugadores que más esperaba el duelo con Alianza Lima era Jean Deza. Su pasado en tiendo íntima hacía que tenga ansias por enfrentar a sus excompañeros, aunque ello se cortó de manera abrupta. El capitán del actual campeón del fútbol peruano elogió a su compañero, aunque lamentó los temas extrafutbolísticos que suelen envolverlo.

“Jean Deza es un gran jugador, pero es una lástima que tanto talento se desperdicie por su mala cabeza. Me asombra mucho porque no debe estar jugando en Perú. Es un talento puro. Capaz no me creerán pero él se ha entrenado al 100%, está con unas ganas terribles de jugar en contra de Alianza Lima por todo lo que ha pasado. Espero que llegue en su mejor nivel”, finalizó Tello.

