Si bien era un secreto a voces, el pasado jueves 16 de enero se confirmó algo que todos sabíamos: Jorge Fossati dejó de ser el director técnico de la Selección Peruana, tras el anuncio oficial en los medios de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Así pues, desde ese momento muchos nombres fueron desfilando como rumores, pero ninguno como una posibilidad clara para tomar la posta del uruguayo. En medio de eso, Tiago Nunes, actual entrenador de la Universidad Católica y exestratega de Sporting Cristal, tomó la palabra.

El DT brasileño arribó a Lima el último sábado para afrontar la ‘Tarde Celeste 2025’, evento en el que su equipo fue invitado para disputar un amistoso con el cuadro rimense. Mientras caminaba raudamente por los exteriores del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, fue abordado por algunos periodistas que rápidamente le consultaron por este retorno al país, además de si hubo o no un acercamiento con la ‘Blanquirroja’.

En primera instancia, Nunes habló sobre el reencuentro que tendrá con la hinchada celeste en el Estadio Alberto Gallardo, pues durante el tiempo que dirigió a ‘SC’ tuvo una buena afinidad con los fanáticos bajopontinos. “Será un momento lindo encontrarme con la hinchada de Sporting Cristal”, afirmó para las cámaras de Jordy Flores. Recordemos que estuvo a cargo de los ‘cerveceros’ en la campaña del 2023, clasificando a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2024.

Tiago Nunes dirigió a Sporting Cristal en 47 partidos. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

En esa misma línea, el entrenador de 45 años se refirió a lo positivo que será este amistoso entre la Universidad Católica y Sporting Cristal, donde ambos conjuntos podrán sacar algunas conclusiones de sus respectivas pretemporadas. “Va a ser un buen partido para que los dos equipos puedan mejorar sus condiciones pensando en el futuro”, agregó.

Por último, en el instante en el que le consultaron sobre la Selección Peruana, Tiago Nunes reaccionó con una sonrisa y solo atinó a decir lo siguiente: “Guardemos algo para mañana (hoy)”. Es un hecho que este domingo le volverán a preguntar por este tema durante la ‘Tarde Celeste’, ya que no es la primera vez que su nombre suena como uno de los candidatos para asumir el buzo de la ‘Bicolor’.

Mientras se define al próximo director técnico de la Selección Peruana, lo cierto es que en la FPF todavía no han tomado una decisión concreta al respecto. Según se sabe, la Junta Directiva primero quiere elegir al nuevo director de Fútbol, un cargo que quedó vacante tras la destitución de Juan Carlos Oblitas. De esta manera, Perú está sin entrenador a menos de tres meses para el partido frente a Bolivia por las Eliminatorias 2026.

Jorge Fossati duró un año en el cargo de entrenador de la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre su salida?

Luego de que se anunciara su salida de la Selección Peruana, Jorge Fossati salió al frente y conversó con varios medios de comunicación para dar a conocer su sentir respecto a esta noticia. En una charla con RPP, el estratega uruguayo consideró que el balance de su gestión fue positivo, pese a que la opinión pública tiene mirada muy distinta de lo que fue su paso por la Videna.

“Si lo resumimos en resultados de partidos, sinceramente creo que no fueron los mejores, pero tampoco que son malos. Con dos puntos más hubiésemos estado en esa parte de la eliminatoria dentro de los parámetros lógicos que uno se ponía al principio”, comentó el profesional de 72 años, haciendo referencia al último lugar de Perú en las Eliminatorias 2026.

Fossati dirigió a la Selección Peruana en 13 compromisos, entre oficiales y amistoso. En total, registró cuatro victorias, cuatro empates y cinco derrotas, además de nueve goles a favor y 11 en contra. Por el proceso clasificatorio hacia la Copa del Mundo del 2026, solo ganó un duelo, empató dos y cayó en tres oportunidades; su única victoria fue el 1-0 sobre Uruguay en Lima.

“Cuando me preguntaban por los puntos para el 2025 y estar con posibilidades, decía ‘aquellos que nos permitieran estar en la pelea de verdad’. No digo que ahora no se esté. Creo que sí se está todavía. En virtud de un montón de cosas que se dieron, me parece que la colecta no es la ideal, pero no estuvimos lejos del objetivo principal”, remarcó.

Jorge Fossati también dirigió a la Selección Peruana en la Copa América 2024. (Foto: Getty Images)





