De los 3 refuerzos de Alianza Lima que llegaron en las últimas horas a suelo nacional, solo uno de ellos aún no ha podido estampar su firma en la rúbrica de los ‘íntimos’ de La Victoria. Se trata de Brian Farioli, quien no pasó con éxito los exámenes médicos requeridos por el club y por ello no sería tomado en cuenta para formar parte del plantel de Néstor Gorosito que retomó desde hace un par de días los entrenamientos en el centro de alto rendimiento EGB de Lurín.

El futbolista que llegó a Lima por la mañana de ayer, se había mostrado ilusionado por formar parte de uno de los equipos más importantes de nuestro país, Alianza Lima, sin saber que horas después tendría un pies más afuera que adentro por no encontrarse en las condiciones que el club busca.

Los exámenes médicos que se realizaron en una clínica particular de la capital, no dejaron contentos a los ‘blanquiazules’ quienes habrían determinado que necesita de una pre-temporada amplia para poder recuperarlo al 100% en lo que significa el nivel de exigencia que ellos esperan.

Por supuesto, el volante ofensivo salió a defenderse tras esta negativa que se le habría impuesto desde el conjunto dirigido por ‘Pipo’ Gorosito. “Yo estoy diez puntos (físicamente) y listo para entrenar con Alianza Lima. Estamos esperando la decisión que tomará el club”, mencionó en entrevista exclusiva con el periodista José Varela.

Ante esto, solo queda la respuesta de los responsables del club para conocer la decisión que tomarán sobre esta problemática. Depor pudo conocer que Franco Navarro, Director Deportivo de Alianza Lima, brindará declaraciones a la prensa al finalizar el entrenamiento del conjunto ‘victoriano’.

Navarro es el encargado de las decisiones deportivas del club desde hace un mes (Foto: @photo.gec)

Alianza Lima jugó amistoso frente a la Sub-20

Continuando con la pre-temporada en Lurín, Néstor Gorosito organizó un encuentro amistoso con la Selección Peruana Sub-20 liderada por ‘Chemo del Solar’. Mientras estos últimos se preparan para el Sudamericano de su categoría, los aliancistas se enfocan en la Primer Fase de la Copa Libertadores.

El once que presentó ‘Pipo’ hoy fue el siguiente: Ángel De la Cruz; Marco Huamán, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Rait Alarcón; Erick Noriega, Jean Pierre Archimbaud, Ricardo Lagos, Jhamir D’ Arrigo; Kevin Quevedo y Paolo Guerrero. El resultado fue favorable con 2-1 para los ‘íntimos’ con goles de ‘Lalito’ Archimbaud y Paolo Guerrero.

Si bien los refuerzos extranjeros no se unieron a este partido amistoso, sí han realizado trabajos físicos de la mano del comando técnico blanquiazul. De esa manera, Guillermo Viscarra, Fernando Gaibor y Guillermo Enrique se irán adaptando a sus nuevos compañeros de a pocos.