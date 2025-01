Cuando se confirmó el formato de la Liga 1 2025, quedó establecido que el campeonato comenzaría el 30 de enero. Si bien todavía no se sorteó el fixture, los clubes están enfocados en sus pretemporadas y se espera que no haya ningún retraso en el inicio del Torneo Apertura. Sin embargo, el panorama no es del todo claro debido a los inconvenientes que surgieron por el retraso de los pagos por parte de 1190 Sports, empresa dueña de los derechos de transmisión del certamen.

Esta falta de pago se conoció a raíz de una denuncia pública hecha por cinco clubes, quienes enviaron una carta a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para que tome cartas en el asunto, pues son deudas pendientes del 2023 y 2024. Este reclamo fue firmado por Alianza Atlético, Melgar, Cienciano, ADT y Atlético Grau, y dirigido a Agustín Lozano, presidente del máximo ente rector del fútbol peruano.

En medio de estas dudas, Ovación conversó con Freddy Ames, presidente de Coopsol y uno de los nuevos miembros de la Junta Directiva de la FPF, quien confirmó las deudas de noviembre. “Hay que señalar que 1190 ha invertido aproximadamente 80 millones de soles en la Liga 1. Entendemos que en noviembre no cumplieron con el pago a los clubes, lo cual deben regularizar. También es cierto que hay un contrato que debe ser honrado”, manifestó.

Del mismo modo, Ames reveló que hay una comisión que está viendo los detalles del contrato para que este se cumpla y los clubes involucrados no tengan más problemas en este 2025. “Existe una comisión que está conversando con 1190 para que cumplan a cabalidad con lo estipulado o, en su defecto, se proceda a cortar el vínculo. Sin embargo, tengo entendido que quieren continuar con el contrato”, agregó.

Asimismo, el mandamás de Coopsol habló sobre la posibilidad de que los clubes puedan disolver el contrato con la empresa encargada de los derechos de transmisión, tomando como argumento la demora en los pagos. “Un contrato tiene cláusulas de cumplimiento, obligaciones y resolución. Hay que evaluar si, en el caso de las resoluciones, el incumplimiento constituye una causal para disolver el vínculo”, acotó.

Ames aseguró que revisarán si existe una cláusula que le permita a 1190 Sports ponerse al día en sus pagos, antes de que se piense en la resolución del vínculo contractual. “1190 Sports ha manifestado su compromiso de continuar, aunque lamentablemente no ha cumplido con los últimos pagos. Sería necesario revisar si alguna de las cláusulas les otorga un plazo para ponerse al día con las obligaciones pendientes”, añadió.

“La información que se tiene respecto a 1190 indica que, según el contrato, no habrían incurrido en incumplimiento. Hay que ver si en el vínculo existe un plazo que les permite cumplir con el pago. No estoy al tanto de ese punto específico, pero, según ellos, no han incumplido”, puntualizó el directivo de la FPF.

Los regresos de Ayacucho FC y Binacional

Además de los líos con los pagos por parte de 1190 Sports, el inicio de la Liga 1 2025 también tiene otro problema con las órdenes judiciales que consiguieron Ayacucho FC y Deportivo Binacionales, quienes exigen participar del campeonato. Estas medidas cautelares han generado muchas interrogantes sobre la cantidad de clubes que serán parte del torneo.

En un comunicado publicado el 28 de diciembre, la FPF expresó su preocupación y lamentó la decisión de estos clubes de recurrir a la justicia ordinaria para resolver cuestiones estrictamente deportivas. Según el documento, esta acción contraviene las reglas establecidas, así como los estatutos de la FIFA y la CONMEBOL, que prohíben la intervención de tribunales civiles en asuntos deportivos.

Además, el ente rector del balompié nacional señaló que respetará las medidas cautelares, pero dejó clara su postura al advertir que no se hará responsable de las posibles consecuencias para los clubes involucrados. Esto podría significar, entre otras cosas, que una eventual apelación exitosa por parte de la FPF podría devolver a estos equipos a la Liga 2, incluso si ya han disputado partidos en la Liga 1.

Así pues, Freddy Ames también tomó su postura sobre este hecho y se mostró en contra de que estos equipos consigan el ascenso a través de una orden del Poder Judicial, y no por las vías que están permitidas. “No comparto el fallo emitido por el Poder Judicial en relación con algunos clubes y espero que, de alguna manera, se resuelva este tema en el ámbito deportivo”, puntualizó.

