Haber quedado fuera de la Copa Libertadores ha sido un duro golpe para Universitario de Deportes, pues uno de los objetivos en el año de su centenario era meterse a los octavos de final. Pese a ello, la ‘U’ todavía tiene una última bala para continuar compitiendo internacionalmente y esta la debe quemar en Ecuador, venciendo –o no perdiendo– ante Liga de Quito, que también se jugará al todo o nada en la última jornada del certamen continental.

La tarea no será nada sencilla para los dirigidos por Fabián Bustos, pues según la información de Son Datos No Opiniones, los merengues no ganan en territorio ecuatoriano por Copa Libertadores desde hace 54 años. Esto quiere decir que hay que remontarnos al año 1970 para encontrar una victoria de los de Ate en el país norteño, algo que hace aún más complicada la visita que tendrán que hacer dentro de dos semanas al Estadio Rodrigo Paz Delgado.

Así pues, aquella última victoria de Universitario en Ecuador se dio cuando derrotaron por 0-3 al América de Quito, cuando ambos clubes compartieron el Grupo D de la Copa Libertadores 1970. El conjunto que por entonces era dirigido por Enrique Rodríguez se impuso con mucha comodidad en el Estadio Olímpico Atahualpa, gracias a las anotaciones de Eleazar Soria y un doblete Héctor Bailetti.

Por si fuera poco, la citada fuente añade que, en las diez visitas de la ‘U’ a clubes ecuatorianos, perdió siete de diez compromisos, además de que solo anotó en dos partidos. Sin duda alguna, por más que Liga de Quito está en el fondo de la tabla de posiciones del Grupo D, eso no quiere decir que será un rival sencillo de doblegar. El cartel de vigente campeón de la Copa Sudamericana no se lo quita nadie y buscarán volver a dicho torneo.

Yendo más atrás en la historia, la última vez que Universitario enfrentó a LDU en condición de visitante se dio por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2006. Aquel 6 de abril el conjunto ecuatoriano fue el claro dominador del encuentro y se llevó los tres puntos con un contundente 4-0, producto de los goles de Agustín Delgado, Enrique Vera, Edson Méndez y Joffre Guerrón.

Con este panorama, Fabián Bustos deberá replantear muchas cosas para no depender del empate frente al conjunto norteño. Universitario necesita ganar a como dé lugar para asegurar su pase a los play-offs de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a uno de los mejores terceros de la Copa Libertadores. La finalización y la concentración defensiva están dentro de los puntos a mejorar dentro de la lista del entrenador argentino.

Recordemos que el compromiso entre Universitario y Liga de Quito se disputará dentro de dos semanas, válido por la fecha 6 del Grupo D de la Copa Libertadores. Este duelo está pactado para el martes 28 de mayo desde las 5:00 p.m., se disputará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión digital en Star Plus.

¿Qué se le viene a Universitario?

Luego de perder por 1-0 ante Botafogo, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Cienciano, por décima sexta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho encuentro está programado para el lunes 20 de mayo desde las 8:00 p.m., se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.





