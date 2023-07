“Boys hizo un gran trabajo defensivo, fue un primer tiempo friccionado, que no nos dejaban organizar. Lograron neutralizarnos”, fue parte del análisis de Guillermo Salas luego de la derrota de Alianza Lima ante Sport Boys. Ante el poco peso ofensivo del equipo blanquiazul en el estadio Nacional, muchos aficionados se preguntaron por qué no arrancó Bryan Reyna en el duelo (jugó la última media hora). Se pensaba que tenía una molesta física, pero, post partido, dejó claro que está en buen estado y que trabajará para llegar de la mejor manera al partido ante Universitario de Deportes.

“Yo estoy bien, me hice una resonancia y no tenía nada y al final estaba bien. Ya depende del técnico si me pone o no me pone. Me prepararé bien esta semana para poder arrancar (ante la ‘U’) que eso es lo que más quiero”, sostuvo el delantero en una entrevista con GOLPERÚ. Cabe destacar que fue suplente luego de cuatro partidos como titular (Sporting Cristal, Municipal, Paranaense y Grau).

Respecto al duro partido ante la ‘Misilera’, Reyna señaló lo siguiente: “Cada rival es difícil. Cristal sabemos que es un rival de Libertadores que está jugando muy bien al igual que Boys que nos ganó. Tenemos que seguir trabajando, cada partido nos ayuda a mejorar y lo único que tenemos que hacer es mejorar”.

En lo que va de la temporada, Bryan anotó cuatro goles y fue importante en la obtención del Torneo Apertura 2023. Además, anotó un tanto en la victoria de la Selección Peruana ante Corea del Sur. Se trata de un jugador con mucho dinamismo y los hinchas íntimos esperan verlo en su mejor versión en el duelo ante el equipo de Jorge Fossati.

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima?

Luego de esta derrota ante Sport Boys (1-0) Torneo Clausura 2023, Alianza Lima volverá a jugar la próxima semana cuando le toque recibir a Universitario de Deportes por la quinta jornada y una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Este encuentro está programado para el sábado 22 de julio desde las 8:30 p.m. y se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el barrio de Matute.

Debido a que tanto ‘blanquiazules’ como ‘cremas’ están en la pelea por el Clausura, este duelo podría determinar el destino de uno de ellos en su objetivo de ganar el título nacional a fin de año. Recordemos que cuando se enfrentaron en el Apertura, los ‘Íntimos’ se quedaron con la victoria por 1-2 con goles de Pablo Sabbag y Gabriel Costa. Luis Urruti marcó el descuento aquel día en el Monumental.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.