Alianza Lima ha ampliado la diferencia de puntos con sus rivales más próximos en la tabla de posiciones (Universitario y Carlos A. Mannucci), luego del triunfo sobre Deportivo Municipal, el último lunes en Matute. Si bien el festejo es meritorio, la polémica que envuelve el gol con el que se consagraron ganadores ha generado más de una reacción, motivo por el que algunos jugadores han enfatizado que a más de un equipo están afectando los errores arbitrales.

Uno de los que salió a hablar al respecto fue Bryan Reyna, quien aclaró que, pese a no ha visto la repetición de la jugada del segundo gol (donde hay un claro off-side de Hernán Barcos), las decisiones de los árbitros están perjudicando a todos los equipos en general. “No lo he visto, no hemos hablado. Esto está pasando para todos los equipos, los árbitros se están confundiendo y es tema de ellos, nosotros nos dedicamos a jugar”, indicó.

Eso sí, no restó mérito al desempeño que tuvieron los ediles, quienes les complicaron el partido y fueron los que abrieron el marcador a los pocos minutos de iniciado el segundo tiempo. “Sirve mucho el triunfo ante un rival complicado y estamos felices porque logramos voltear el partido. El equipo de ellos jugó muy bien”, señaló a los medios.

Este triunfo, aunque con polémica, ubica a los íntimos en lo más alto del campeonato, con 36 puntos, a ocho de los ‘cremas’, quienes en su último cotejo cayeron por 3-1 frente a Alianza Atlético. Con este contexto, el atacante blanquiazul no dudó en admitir que “nos estamos alejando y eso nos favorece, ya quedan pocos partidos y esperamos seguir así”.

Respecto al error que tuvo Zambrano, el mismo que generó el gol ‘edil’ a los 47′, Reyna precisó que ello no determinó el rumbo del partido, ya que fue el defensa quien también marcó los tantos de la victoria. “Feliz por él, cometió un error pero logró sacar adelante el partido, por él hemos ganado. Le gusta ir en los corners y llegar al segundo palo”, explicó.

Mirando hacia el futuro, el extremo íntimo fue cauteloso con el próximo rival (Melgar) y recalcó que no estarán al pendiente de los horarios de los encuentros (ya que ese día también juega Universitario contra César Vallejo). “El partido contra Melgar va a ser complicado y no nos importa si jugamos antes o después [de la ‘U’]. Depende de nosotros, si ganamos todos los partidos vamos a salir campeones”, sentenció.





