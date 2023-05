“Tengo casi 30 años en el fútbol y es la primera vez que veo que expulsen a un jugador por hacer el gesto de aplaudir (en el caso de Cabanillas). Eso definitivamente te genera suspicacia de cómo ya se presentaba el partido”, declaró el máximo directivo crema a su arribo a Lima en el Aeropuerto Jorge Chávez. “No puede ser que por la patada a Ureña primero le saque amarilla (a Aldair Perleche) y luego le muestre la roja; no nos cobraron un penal cuando estuvimos con dos menos; expulsa a Corzo y no al otro muchacho (Piero Serra); la entrada contra Bolívar y que luego desencadena el gol de ellos (el tanto de José Manzaneda). Fueron varias situaciones que nos dejan muy preocupados de lo que viene sucediendo con los árbitros en el fútbol peruano”, agregó.

Es por todo esto que Universitario, anunció Ferrari, le ha mandado un oficio a la Conar (Comisión Nacional de Árbitros), con copia a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), solicitando que a partir de ahora los duelos de la ‘U’ cuenten con una terna de árbitros extranjeros. “Hoy estamos dispuestos a dejar de pagar algunas cosas para poder cubrir este tema. Estamos peleando el campeonato y por la forma de cómo se dieron las cosas nos genera suspicacia y preocupación. Nos cansamos de mandar cartas y hacer comunicados porque no hacen nada”, prolongó el directivo.

Según RPP, el conjunto estudiantil tendría que desembolsar más de 10.000 dólares por encuentro por traer una terna arbitral internacional. “Sobre una posible solicitud de árbitros extranjeros en Liga 1: honorarios por cuarteta más asesor arbitral es de 11.000 dólares aproximadamente por partido. El club que haga el pedido tendrá que asumir lo económico. La suma no incluye pasajes ni estadía. La referencia del monto es parecida a la que perciben los árbitros cuando dirigen torneos de Conmebol”, indicó el medio. Cual fuese el costo, Ferrari ya ha dicho que está dispuesto a asumirlo.

Hablan los históricos referentes

En Depor nos contactamos con exjugadores importantes del club para conocer sus opiniones sobre lo acontecido en Piura y si están de acuerdo con la postura que ha tomado Universitario sobre requerir una terna de extranjeros. “Para mí el desempeño del árbitro fue malísimo e influyó en el resultado de todas maneras”, nos dijo Germán Leguía, un histórico mediocampista de la escuadra crema y campeón con el equipo en dos ocasiones (1982 y 1990). “Antes de comenzar a expulsar, sus decisiones ya eran pésimas. No dejó jugar y la ‘U’ es un equipo que juega, le cortó mucho a los jugadores. Y después vinieron las expulsiones. Eso ya fue la cereza. El penal tampoco lo cobró. En sí, un arbitraje pésimo”. añadió.

Señaló, asimismo, que la Conar debería hacer algo, porque “tienen que darse cuenta de que están quedando mal”. Recordemos que César Vallejo y Sporting Cristal también han reclamado, hace unos días, por la actuación de los jueces. “Este árbitro (Menéndez) tiene que ser castigado. Si no es castigado, entonces ya se vería mal. Así como se castiga a un jugador, igual tiene que ser castigado el árbitro con tres o cuatro fechas para ver si no vuelve a hacer lo mismo”, expresa Leguía.

El campeón con Universitario también dijo que “traer árbitros de afuera es un poco pesado aquí por los sitios y las zonas donde se juegan”, pero que sería “una presión para los árbitros” nacionales. “Si no hacen nada y si van a seguir así, van a malograr el campeonato. Y no solo te van a malograr el campeonato, te van a malograr el fútbol, el espectáculo. La gente quiere ver fútbol. Pero si pasa todo esto, no ve fútbol y todo el mundo comienza a hablar. Los hinchas hoy están diciendo de todo. Entonces, va malogrando el campeonato”, acota.

German Leguía también es histórico con la selección peruana: disputó el Mundial de Argentina 78 y el de España 82. (GEC)

Rainer Torres, campeón con la ‘U’ en dos oportunidades (2009 y 2013) y miembro de Embajadur Crema, también criticó el desempeño de Menéndez. Señaló que desde el principio el árbitro ya estaba cometiendo errores en contra del cuadro crema y que, luego, la roja a Cabanillas se sintió que fue más por compensación que por otra cosa (previamente había expulsado al local Aldair Perleche). “Creo que empezó a buscar cualquier cosa. Y, bueno, vino una acción, de repente equivocada, por parte del Cabanillas, pero definitivamente no era para roja, una amarilla hubiera bastado. Y, bueno, después las rojas vinieron. Yo creo que ya se le había ido el partido de las manos, ya se había equivocado demasiado. Lo pudo haber manejado de otra forma”, agregó.

Sobre la terna internacional, Torres precisó que no es una solución a largo plazo: “Si la ‘U’ tiene la economía necesaria para eso... pues tengo entendido que eso lo tiene que pagar el mismo club. Sin embargo, es algo que no se va a poder hacer todas las fechas. Entonces, el tema es tratar de ayudar para que estos arbitrajes (los malos) no sucedan más en el fútbol peruano. Es algo que ya viene de mucho tiempo y es una conversación que se tiene que manejar directamente con la Conar para que asuman la responsabilidad y estos errores arbitrales no sean tan grandes, porque al final perjudican los momentos importantes dentro de un campeonato, en el que se está disputando el primer puesto en cercanía. Traer una terna arbitral del extranjero te ayuda tal vez a resolver un problema inmediato, pero no es algo que puedas mantener a la larga”.

Eso sí, el exvolante merengue indicó que en “el tema de los árbitros, hay unos que son puntualmente errados” y que cree “que por ahí se debería pedir que ciertos árbitros ya no te arbitren (a Universitario)”. “Yo creo que está muy marcado quiénes son y que su manejo dentro del juego es de demasiados errores en contra de la ‘U’. Va por ahí para resolver el tema inmediato sobre todo, pero, a la larga, yo creo que sí se tiene que tener una reunión con la Conar y que lo traten de manejar de distinta forma, porque los errores arbitrales están sucediendo, pero siempre suceden contra los mismos equipos o a favor de los mismos equipos”, concluyó.

Rainer Torres fue cuatro veces campeón nacional: dos con Universitario de Deportes, una con Sporting Cristal y la cuarta con Melgar. (Foto: USI)

Por lo pronto, el presidente de la FPF, Agustín Lozano, se reunirá mañana con la Conar para ver el tema de las quejas arbitrales, pues Universitario no es el único equipo que se ha quejado. También lo ha hecho Vallejo, Cristal y ADT. Según ha podido conocer Depor, habrá cambios en cuanto a este tema.

El VAR: ¿la solución?

Frente a los errores que están cometiendo ciertos árbitros, algunos hinchas, jugadores, exjugadores o directivos pueden esperanzarse con la llegada del VAR para el Clausura. Germán Leguía, por ejemplo, señala que “será bueno” para el campeonato peruano, mientras que Rainer Torres lo apoya. “Definitivamente, yo estoy convencido de que va a ayudar. Naturalmente, no va a resolver el problema general, pero va a ser una ayuda importante para los árbitros, para los equipos, también para que este tipo de problemas (los errores arbitrales) no sucedan”, dice Torres.

Jean Ferrari, sin embargo, no le tiene fe. “No creo que el VAR sea una solución inmediata, porque finalmente: ¿quiénes son los que van a manejarlo? Esta es una rueda. Nuestra medida inmediata es solicitar terna extranjera y a partir de eso que hayan cambios estructurales. Espero que la FPF se reúna con Conar. El año pasado no se cometían errores tan groseros como los de hoy. (…) Acá no nos estamos quejando contra un árbitro, sino que estamos hablando de una solicitud: necesitamos que venga terna extranjera porque no estamos conforme con el arbitraje que estamos teniendo. Tras lo sucedido en Sullana, ha quedado demostrado que la única manera para que nos ganen es expulsándonos jugadores”, concluyó.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.