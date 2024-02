A inicios de año, Carlos Zambrano recibió la noticia de que no iba a ser tomado en cuenta en la presente temporada por Alianza Lima. Tras ello, el zaguero nacional comenzó a analizar ofertas del exterior con la intención de no perder ritmo futbolístico. Sin embargo, el futuro podría tener una sorpresa para el ‘Kaiser’, quien aún se encuentra a la espera de resolver su futuro, el mismo que podría no estar tan lejos de Matute, como se tenía previsto.

Y es que, según pudo conocer Depor, el zaguero central tiene alta posibilidad de continuar su carrera como futbolista profesional en el club de La Victoria, con el que aún posee contrato. El central, físicamente, está pleno y pronto habrá una definición de su tema en la interna del elenco íntimo.

Sin embargo, Carlos Zambrano no sería el único que se ponga la indumentaria de Alianza Lima, si es que todo marcha bien; sino que Carlos Neyra también está afinando los últimos detalles para poder llegar a tienda íntima y ponerse bajo las órdenes del comando técnico de Alejandro Restrepo.

Los números de Zambrano con Alianza Lima en 2023

Carlos Zambrano llegó a Alianza Lima en enero del año pasado, siendo considerado uno de los refuerzos de lujo para afrontar la temporada 2023 tras su importante pasado en Boca Juniors. No obstante, pese a que tuvo buenos partidos, no cuajó todo lo que insinuó y terminó quedando fuera los planes deportivos del club para este 2024.

En ese sentido, el zaguero nacional completó 25 compromisos oficiales con la camiseta blanquiazul sobre el pecho, los cuales fueron distribuidos entre la Liga 1 y la Copa Libertadores. Asimismo, marcó dos goles, vio 10 tarjetas amarillas y fue expulsado en una ocasión.

¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Luego de la victoria por 3-1 sobre Unión Comercio, en el estadio Carlos Vidaurre de Tarapoto, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Comerciantes Unidos por la quinta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto.

Dicho compromiso está programado para el domingo 25 de febrero desde las 4:00 p.m., se disputará en el Estadio Iván Elías Moreno y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, así como en su versión de streaming a través de Liga 1 Play.

Posteriormente, los victorianos tendrán una dura visita a la ciudad de Tarma para enfrentar a ADT por la fecha 6. Este encuentro está pactado para el viernes 1 de marzo desde las 3:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Unión Tarma e igualmente será transmitido por L1 MAX.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue por la décima octava jornada del Clausura 2023, con un 0-0 en el marcador final. Aquella vez los ‘blanquiazules’ no lograron imponerse en el Alejandro Villanueva y perdieron grandes posibilidades de salir campeones nacionales de manera automática.





