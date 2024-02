La Liga 1 Te Apuesto inició la semana pasada, pero Carlos Zambrano sigue sin definir su futuro, luego de que el defensa central no cuente con el respaldo de Alejandro Restrepo para seguir defendiendo los colores de Alianza Lima en la presente temporada. En ese sentido, el ‘Kaiser’ se encuentra en búsqueda de un nuevo equipo, apareciendo la posibilidad de que ancle en el campeón del último campeón del fútbol uruguayo.

Y es que, según dio a conocer el agente de jugadores, Daniel Gutiérrez, el back entró en los planes de Liverpool, escuadra que se quedó con el título de la reciente edición del certamen uruguayo y que tendrá presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024.

Siguiendo esa línea, fue el gerente deportivo de la escuadra charrúa, Gustavo Ferrín, el encargado de dar a conocer la postura de los orientales con relación a un posible fichaje del aún jugador de Alianza por su equipo de cara a lo que será la presente temporada.

“No sé, cual es el futuro de Carlos Zambrano. Los buenos jugadores están en vista de todos los clubes. Si existiera esa posibilidad la está manejando el presidente (José LuisPalma). Se está trabajando para que se pueda mejorar el plantel para las distintas competencias. Siempre es bueno tener alternativas”, sostuvo el directivo en diálogo con Carve Deportiva.

Zambrano reconoció oferta de Uruguay y rechazó una de Argentina

Si bien el defensor tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del presente año, Restrepo no lo ha tomado en cuenta. No obstante, tal parece que el ‘León’ está muy cerca de volver a los terrenos de juego y lo haría en la Primera División de Uruguay.

“Gracias a Dios me han salido algunas ofertas. Dos equipos de Argentina del cual uno rechacé. Ese era Lanús, no estaba de acuerdo con esa opción. Fuera de las opciones que más tengo son las de Uruguay. Ya sabrán el por qué, es un equipo que juega Copa Libertadores”, aseguró el zaguero en L1 MAX.

“No estaba en mis planes (fichar por Lanús). Me llamó hasta Independiente y Racing en su momento. Estar en Boca es el más grande del país. Imposible que vaya a River, así me ofrezcan 10 millones de dólares”, agregó el futbolista de 34 años.

Los números de Zambrano con Alianza Lima en 2023

Carlos Zambrano tuvo cierta irregularidad en la última campaña. El ‘León’ disputó un total de 20 encuentros, acumulando 1456 minutos en el terreno de juego. Cabe precisar que el defensor también aportó con dos goles en la temporada.





