En Trujillo abunda la ilusión y en la interna de la Universidad César Vallejo están a la expectativa de la respuesta de Paolo Guerrero a la jugosa propuesta que le han hecho para que acepte sumarse al club por las próximas dos temporadas. Todavía nada está cerrado y todo está en manos del ‘Depredador’, quien debió dar una respuesta el último miércoles, pero decidió tomarse un tiempo más esperando alguna oferta del extranjero. Los ‘Poetas’, por su parte, le darán el tiempo que necesita.

En ese sentido, Ovación conversó con Óscar Barreto, uno de los fichajes del cuadro trujillano para esta campaña, y fue consultado sobre la expectativa que existe dentro del plantel por la posible llegada de un futbolista de la categoría de Paolo. Si bien evitó caer en especulaciones, sostuvo que estaría feliz de compartir vestuarios con alguien como él, por su trayectoria y experiencia.

“No lo han confirmado totalmente, pero si es así claro que estoy muy contento de compartir camerino con un gran jugador. Sabemos la trayectoria que tiene Paolo y el jugador que es, si llega al equipo aportará mucho. Hasta que no haya una confirmación, la gente no habla mucho del tema”, explicó el volante ofensivo que llegó proveniente de Unión Comercio.

De darse todo como esperan en César Vallejo, Paolo Guerrero podría ser presentado en sociedad en el partido de este viernes frente a Melgar y su conferencia de prensa sería la próxima semana. Claro, todo esto dentro del hipotético escenario donde el delantero de 40 años estampe su firma. Se vienen horas decisivas.

Por otro lado, Óscar Barreto también se refirió a la derrota ante Alianza Lima por la fecha 1 del Torneo Apertura 2024, donde comenzaron ganando con un gol suyo, pero finalmente los de Alejandro Restrepo terminaron dándole vuelta al marcador. El colombiano agregó que, si bien tuvieron momentos de buen fútbol, no lograron consolidar todo lo que mostraron en sus partidos de pretemporada.

“Quedamos un poco tristes porque no pudimos demostrar lo que se ha venido trabajando. Nos encontramos a un equipo como Alianza que nos llenó a punta de contraataques, de buenos pelotazos, del ánimo de la gente, no pudimos revertir la situación. Por momentos mostramos buen fútbol, tuvimos chispazos, pero no pudimos demostrar lo hecho en pretemporada, uno quedó descontento después del partido”, explicó.

En cuanto a su cambio en el entretiempo, Barreto explicó que no fue por una decisión futbolística, sino para evitar exponerlo a una mayor lesión ya que había comenzado a sentir una molestia tras un choque con Adrián Arregui. “En un tiro de esquina mi marca era Arregui y en ese encontronazo caigo mal sobre la rodilla izquierda, sentí una pequeña molestia que no me dejó continuar al 100 %, el ‘profe’ (Roberto Mosquera) se dio cuenta y tomó la mejor decisión”, acotó.

En cuanto a los trabajos con Roberto Mosquera, dijo lo siguiente: “Ha demostrado que tiene un excelente trabajo, un excelente manejo grupal, siempre me ha pedido mucha intensidad, mucho recorrido, llegar a zonas de ataque y defensivas, entregarse al 100 %. El equipo está enfocado en eso y tratando de llegar cada día a una idea de juego. Estoy contento y espero que sea un buen año”.

Finalmente, Óscar Barreto analizó brevemente el duelo que sostendrán con Melgar este fin de semana, en donde buscarán sumar sus primeros tres puntos en la Liga 1 Te Apuesto. “Queremos hacernos fuertes en casa, queremos ganar este partido para empezar a sumar de a tres puntos en el torneo, será importante para los objetivos que tenemos. Así como Melgar viene lastimado por esa derrota y va a querer ganar, nosotros también. Tenemos que hacernos fuertes en casa”, puntualizó.

¿Qué se le viene a César Vallejo?

Luego de su última derrota por 2-1 a manos de Alianza Lima, César Vallejo volverá a jugar este fin de semana cuando reciba a Melgar por la segunda jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para este viernes 2 de febrero desde las 8:00 p.m., se disputará en el Estadio Mansiche y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, así como en su versión de streaming vía Liga 1 Play

Posteriormente, los ‘Poetas’ deberán viajar a los 2 654 m.s.n.m de la ciudad de Cajabamba para enfrentar a UTC, en el duelo válido por la fecha 3. Este encuentro está pactado para el viernes 9 de febrero desde las 3:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Germán Contreras Jara y también será transmitido por L1 MAX. La última vez que ambos conjuntos se vieron las caras fue por la jornada 18 del Torneo Clausura 2023, con un 1-1 en el marcador final: Juan Cruz Randazzo adelantó al ‘Gavilán del Norte’, mientras que Franchesco Flores decretó el empate definitivo.





