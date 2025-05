En Alianza Lima todavía mastican su bronca por la derrota del viernes ante Cienciano en Matute, con polémico arbitraje de Bruno Pérez. Los íntimos sabían que un resultado adverso los iba a complicar bastante en la pelea por el Torneo Apertura; sin embargo, la caída de Universitario de Deportes en Cusco les permite mantener la misma diferencia de puntos y dejar las cosas en aparente calma, aunque eso parece no ser suficiente para Carlos Zambrano.

A pesar de que los blanquiazules preparan todo para lo que será el partido contra Sao Paulo por la Copa Libertadores, el ‘Káiser’ estuvo pendiente del duelo entre Universitario y Cusco FC, que terminó en derrota crema por 2-0 y el adiós al invicto. En ese sentido, el defensor dejó un polémico mensaje en sus redes sociales que generó distintas reacciones de parte de los hinchas.

“Qué buen trabajo hicieron ayer”, escribió Carlos Zambrano en una de sus historias de Instagram minutos después del partido de la ‘U’. Si bien no tiene un destinatario evidente, los hinchas en redes sociales empezaron a teorizar y afirman que el mensaje va dirigido a las autoridades del fútbol peruano.

Carlos Zambrano compartió este mensaje en una de sus historias de Instagram.

Para nadie es un secreto que en Alianza Lima terminaron fastidiados con el arbitraje de Bruno Pérez, quien se equivocó al no cobrar un penal a favor de Paolo Guerrero en el primer tiempo. Como se sabe, los blanquiazules terminaron con dos futbolistas expulsados y una derrota que los complica en su pelea por el Torneo Apertura.

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre Bruno Pérez?

Respecto a la jugada del penal a favor de Cienciano, Carlos Zambrano conversó con los medios de comunicación y contó detalles de lo ocurrido. "Bruno Pérez me dijo que no era penal, pero luego lo llaman del VAR y cambió de parecer. Se vio sangre y ya se hablaba que hubo contacto, y claro que tiene que existir un contacto, si no jugamos vóley, pero yo salto y levanto los brazos, sin embargo mi intención no es ir a meter un codazo”, expresó el defensor.

El ‘Káiser’ consideró que el VAR también se equivocó. “Acá la decisión pasó por el VAR porque Bruno (Pérez) me lo dijo muy claro que no era penal, que esté tranquilo. Y es más debieron cobrar falta contra mí porque yo estaba de espalda y el jugador de Cienciano nunca gana la pelota. La decisión estaba tomada y no sé quién estuvo en el VAR, pero para mí el VAR es una payasada porque perjudica mucho al fútbol”, apuntó.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 1-0 a manos de Cienciano, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Sao Paulo, por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Dicho compromiso está programado para el martes 6 de mayo desde las 5:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica y disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

