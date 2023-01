Hace un par de semanas, se confirmó que el futuro de Carlos Zambrano iba a estar muy lejos de Boca Juniors. Y en medio de ese escenario, al ‘León’ no solo lo buscaron de Alianza Lima, sino también de otros clubes grandes de esta parte del continente. Uno de ellos fue Nacional de Uruguay, pero al final los charrúas no lograron igualar lo que ofrecían desde La Victoria.

Incluso, fue el propio presidente del club de Montevideo, José Fuentes, quien confesó que la oferta de su institución no estaba a la par de la blanquiazul (hablaron hasta en tres oportunidades con el ‘León’). Además, el defensa de la Selección Peruana tenía dos motivos fuertes para llegar a Matute: su cariño por la blanquiazul y la oportunidad de volver a su país después de tantos años.

“Estuvimos cerca de traer a Carlos Zambrano, pero Alianza Lima le ofertó un dineral y tres años de contrato. Hablé tres o cuatro veces con él”, sostuvo el máximo directivo de uno de los clubes más populares y ganadores del balompié uruguayo, en diálogo con Último al arco.

Cabe destacar que el ‘Kaiser’ es hincha acérrimo del actual bicampeón del fútbol peruano, otra de las claves que le permitieron llegar a un acuerdo con el área deportiva del conjunto de La Victoria para defender la camiseta que tanto ama y que siempre soñó vestir.

Nacional no fue el único ‘pretendiente’ de Zambrano

Por Carlos Zambrano preguntaron clubes de Uruguay, Estados Unidos y Brasil, pero priorizó regresar al país. Eso sí, no pierde de vista la importancia que tiene su continuidad, pensando en la Selección Peruana, bajo el mando de Juan Reynoso: “Voy a seguir manteniendo mi nivel, me conozco. He tenido etapas difíciles en mi carrera y, aun así, Ricardo Gareca confió en mí. Me conozco y sé que en cualquier momento puedo rendir”, sostuvo en conferencia de prensa.

Este año, Alianza Lima se ha trazado conseguir el tricampeonato y, por supuesto, avanzar en la Copa Libertadores. En ese sentido, el ‘León’ ratificó lo que busca el club, por ello agregó que “por eso se está armando un gran equipo, esperemos nos vaya bien. Esto es fútbol, sabemos que puede pasar cualquier cosa, pero estamos trabajando seriamente y con humildad, así que iremos por grandes cosas. Confío plenamente en el trabajo grupal que vamos a hacer”.





