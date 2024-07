El Torneo Clausura Liga 1 2024 está a punto de comenzar, y Sporting Cristal se prepara con entusiasmo para su debut contra ADT este viernes en el Estadio Unión de Tarma. El equipo rimense, dirigido por el argentino Guillermo Farré (reemplazó a Enderson Moreira), no solo se enfoca en las tácticas y estrategias para enfrentar a su próximo rival, sino que también está generando expectación con la presentación de su nueva camiseta visitante, un símbolo de historia, renovación y esperanza para la afición celeste en búsqueda del ansiado título nacional, algo que no logra desde 2020.

A través de sus redes sociales, el club ha presentado la nueva indumentaria que sus jugadores lucirán en los partidos fuera de casa durante el Clausura 2024. Esta camiseta, diseñada por Adidas, representa una mezcla perfecta de historia y modernidad, y estará disponible para los hinchas desde este jueves en tiendas físicas y virtuales de la marca.

“¡La ilusión rimense se renueva! Vamos a alentar con la nueva camiseta Away 24. Encuentra la tuya mañana en adidas.pe y desde el 18/07 en los canales oficiales de venta”, anunció el club en sus plataformas digitales. Además, acompañó la noticia con un video promocional que destaca los detalles del diseño: una camiseta azul con puntos celestes y tres líneas en las mangas.

El regreso de un color emblemático en la nueva camiseta Away 2024 no es casualidad. Sporting Cristal ha querido rendir homenaje a su rica historia y a los momentos de gloria que ha vivido con esos colores. La combinación de azul y celeste no solo es un guiño al pasado, sino también una promesa de nuevos éxitos y desafíos superados en el futuro cercano.

“Un color con mucha historia está de regreso en la nueva Camiseta Away 2024. ¡Renovamos la ilusión en el inicio de un nuevo torneo!”, se lee en otro de los mensajes publicados por el club, que enfrenta el Clausura con esperanza, pasión y un firme deseo de seguir escribiendo capítulos gloriosos en su historia.

La nueva camiseta visitante de Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal en 'X')

La nueva camiseta visitante de Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal en 'X')

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. ADT?





Sporting Cristal vs. ADT se disputará el viernes 12 de julio en el Estadio Unión Tarma. El inicio está fijado para las 3:15 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 5:15 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 4:15 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 2:15 p.m. y en España a las 10:15 de la noche.





¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. ADT?





Sporting Cristal vs. ADT será transmitido exclusivamente por Liga 1 MAX disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en Liga 1 Play y Zapping. Si no tienes acceso a estas opciones, puedes mantenerse al tanto de todas las incidencias del enfrentamiento.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR