Alianza Lima tiene dos objetivos muy claros para la primera mitad del año: conseguir el título del Torneo Apertura y pelear en la Copa Libertadores. Respecto al primero, el equipo se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 21 puntos, a siete del líder (Sporting Cristal), pero con chances claras de seguir acercándose a los rimenses. Sobre el segundo, si bien solo ha sumado un punto en el certamen, le restan cuatro partidos más, donde tiene la obligación de sacar más resultados positivos. Los son retos mayores, pero también motivan a los jugadores a dar lo mejor de sí, como le sucedió a Carlos Zambrano.

Hoy, el zaguero íntimo es pieza clave en el esquema de Alejandro Restrepo, pese a que no arrancó a la par de sus compañeros la pretemporada. Su buen pie, manejo del campo y generación de jugadas le han permitido no solo ganarse un puesto en la pizarra del DT colombiano, también ser visto por el comando técnico de la Selección Peruana, quienes siguen de cerca su progreso.

Así lo dio a conocer el propio ‘Kaiser’ en charla con FUTMAX League, donde comentó que ya tuvo un diálogo con el estratega uruguayo. “Hablé con el ‘profe’ y con el preparador físico de la selección peruana. Tuve contacto con ellos, pero sinceramente, ahorita estoy enfocado en Alianza. A la selección se da poco a poco, el trabajo de cada jugador se tiene que seguir dando y demostrando”, reveló.

Eso sí, no descartó que, por el buen momento que atraviesa sea llamado Si bien su última convocatoria fue para la quinta y sexta jornada de las Eliminatorias 2026, cuando aún Juan Reynoso estuvo al mando de la bicolor, el defensa considera que aún tiene mucho para dar al equipo de todos, en especial, en la situación que atraviesa: se viene la Copa América en junio y en setiembre se retomarán las Clasificatorias.

“Yo quiera estar en la selección, siempre he estado gracias a Dios. Si me toca estar o no, siempre estaré apoyando, me siento como un peruano hincha de la selección. Si me toca estar, me mataré nuevamente por mi país”, concluyó. De momento, Zambrano acumula cinco partidos (dos de ellos en la Libertadores) y dos anotaciones.

Calendario apretado

Alianza Lima también tiene como misión competir por todo lo alto en la Copa Libertadores (restan cuatro partidos más de fase de grupos) y el cierre del Torneo Apertura. La situación complica las chances de los íntimos, aunque no limita sus ambiciones. En la tabla de posiciones de la Liga 1 Te Apuesto, el equipo de Alejandro Restrepo suma 21 unidades, a seis de los cremas y siete de los celestes.

El próximo reto está Sport Boys, a los que enfrentarán este jueves 18 de abril, para después viajar a Chile para medirse contra Colo Colo. De vuelta al campeonato peruano, los blanquiazules viajarán esta vez a Arequipa, para enfrentarse el domingo 28 de abril a Melgar. Luego de ello, recibirán a UTC de Cajamarca y, en la misma ciudad, sostendrán un encuentro con Cerro Porteño, el próximo 8 de mayo.

Sport Huancayo será el rival de la fecha 15, antes de que reciban nuevamente al ‘Cacique’ en Matute. Finalmente, para la jornada 16, los blanquiazules serán locales contra Deportivo Garcilaso, mientras que cierran su participación en el Apertura frente a Cusco Fc en la ‘Ciudad Imperial’. Para el 29 de mayo chocarán contra Fluminense en Río de Janeiro.





