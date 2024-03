Para nadie es un secreto la calidad y jerarquía que Zambrano puede darle a una zaga central, pero la campaña pasada con Alianza Lima estuvo envuelto en situaciones extradeportivas y declaraciones polémicas como la de “jugar a un 50 %”. Sin duda, este panorama le quitó un lugar en el proyecto deportivo de este año (Bruno Marioni, director de fútbol de los íntimos, confirmó que no sería tomado en cuenta por Alejandro Restrepo). Pese a estar en contra de la decisión, el ‘León’ no dejó de entrenar, lo hacía de manera individual en el club y a la par combinaba sus trabajos con sus proyectos personales, como su torneo de fútbol y ‘Futmax’.

Mantenerse activo por su cuenta hizo que tuviera ofertas de Lanús de Argentina y Liverpool de Uruguay, pero ninguna lo convenció. Y cuando más se hablaba de que su futuro estaba lejos del club blanquiazul, la lesión en la rodilla de Vílchez le abrió las puertas (ver declaraciones de Bruno Marioni sobre el regreso del defensor) . Los íntimos solo contaban con sus tres titulares (Ramos, Garcés y Freytes) y Aldair Fuentes de recambio;entonces, esto hizo que la directiva vea la posibilidad de volver a incluirlo, no si antes conversar con Zambrano y reafirmar compromisos.

El plan con Zambrano

Carlos Zambrano ya comenzó a entrenar con el equipo bajo las órdenes del preparador físico de Alejandro Restrepo. Si bien estuvo entrenando por su cuenta a inicio de año, estar en una pretemporada con todo el grupo es distinto y más cuando el campeonato ya comenzó (desde hoy arranca la fecha 6 del Torneo Apertura). El ‘Kaiser’ está en una carrera contra el tiempo para llegar en las mejores condiciones posibles y convencer al técnico colombiano de pelear por un puesto como titular en un equipo cuyo sello es la intensidad y presión alta.

De momento, el plan para el ‘Kaiser’ es que en los próximos días se le suba la carga física para ver su desempeño y de a pocos ir agarrando ritmo de competencia. La zaga central de Restrepo viene funcionando bien en las últimas fechas, con la inclusión de Renzo Garcés. Eso sí, Carlos Zambrano debe apuntar a estar apto tanto para la línea de tres como cuatro al fondo, pues el DT puede cambiar de sistema de acuerdo al rival.

Posible alineación de Alianza con Zambrano con el esquema 3-5-2.

El ‘León’ no es ajeno a la posición de líbero en caso Restrepo mande una línea de tres, y con cuatro al fondo ya todos conocen sus virtudes. Eso sí, más allá de sus características, la pelea por el puesto no será fácil, pues compite como zaguero por derecha con Renzo Garcés y como alternativa con Aldair Fuentes, a quien el DT le tiene mucha confianza. En caso lo vean como un marcador por derecha en el 3-5-2, su competencia directa será el panameño Ramos; aunque el hincha íntimo no tenga como último precedente una buena imagen de Zambrano (el 2-0 de la final de vuelta en Matute, ante Universitario).

Lo cierto es que de a pocos, el ‘León’ puede tener minutos y es probable que ingrese a lista ante Cristal en Lima (fecha 7). Ojo, volver a ser considerado le abre además las puertas a la selección peruana, pues Jorge Fossati fue muy claro con el tema de la actividad para ser llamado.

Posible alineación de Alianza con Zambrano con el esquema 4-3-3.

¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Luego de golear por 5-1 a Comerciantes Unidos, Alianza Lima volverá a tener actividad este viernes cuando visite a ADT por la sexta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el viernes 1 de marzo desde las 3:00 p.m., se disputará en el Estadio Unión Tarma y será transmitido en exclusiva para todo el territorio nacional por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play.

Tomando en cuenta que los clubes que están en la parte alta de la tabla de posiciones no han perdido en lo que va de la temporada, los ‘blanquiazules’ no pueden dejar más puntos en el camino y están obligados a ir con todo para dar el golpe en la altura tarmeña. Recordemos que la última vez que los ‘Íntimos’ visitaron a los ‘celestes’ fue por la fecha 18 del Apertura 2023, con triunfo de los locales por 2-1 gracias al doblete de Víctor Perlaza; Pablo Sabbag marcó el empate parcial a favor de los victorianos.





