El hincha de Universitario no puede estar feliz de manera completa. Si bien el equipo aún se mantiene invicto en la Liga 1 Te Apuesto y es el único que no ha recibido goles, algunos de sus refuerzos todavía no están mostrando todas sus credenciales. Diego Dorregaray no es el único que está bajo la lupa en este arranque del Torneo Apertura, Christofer Gonzáles es otro de los jugadores que no está mostrando su mejor versión. ‘Canchita’ llegó como uno de los refuerzos estrellas para el Centenario y Fabián Bustos le dio un lugar en el ‘11′, pero todavía no ha logrado convencer dentro del campo.

‘Canchita’ volvió a vestirse de crema luego de nueve años y el hincha se emocionó al verlo regresar al club que lo vio nacer. Su calidad con el balón era su mejor carta de presentación y con ese cartel llegó para cubrir el puesto que había dejado Piero Quispe en el mediocampo. Si bien a la ‘U’ también llegó Jairo Concha, Bustos mostró mayor predilección por Gonzales para ponerlo de titular; no obstante, luego de cinco fechas disputadas, al ‘8′ crema le cuesta marcar la diferencia y colmar las expectativas puestas sobre él. Ante UTC, Gonzales tuvo un partido discreto y está lejos de esa versión suya con gambeta y remates al arco. Le es difícil adaptarse al 3-5-2 de Bustos y hacer olvidar a Piero Quispe, quien desempeñó una función similar la temporada pasada. ‘Canchita’ tiene otro estilo de juego que ‘Pierito’ y el recorrido ida y vuelta no es su fuerte. Le está costando la posición de interior y no está trascendiendo de mitad de cancha para arriba, ese recorrido lo deja sin creatividad y pierde sorpresa el ataque crema. Números de ‘Canchita’ este año Partidos Minutos Goles Asistencias Universitario 5 272′ - - ¿Cómo es ‘Cancha’ en el medio sector? Gonzales es más un mediocampista ofensivo, se pega cerca del área como un ‘10′ o incluso puede recostarse por la banda, pero en la función de interior pierde brillantez, porque tiene que marcar y no solo encargarse de la elaboración. En esta ‘U’, con el 3-5-2, debe hacer un recorrido mayor por todo el campo. Desde su posición hasta los últimos metros, y eso le demanda un fuerte despliegue físico. No puede ser extremo, porque hay carrileros que cumplen con esa función; ni mediapunta, porque el esquema es otro. De interior, ‘Canchita’ se está pegando más a Riveros y Di Benedetto, quienes conforman la línea defensiva; y no a Portocarrero, Valera o Flores, que son los que lideran la ofensiva. Esto hace que pierda trascendencia en ataque y el equipo genere contadas situaciones de gol. Quispe, la temporada pasada, salía jugando desde su campo y avanzaba hasta los últimos metros. Asumió un rol protagónico en el campo, algo que el actual ‘8′ de Universitario no ha podido mostrar. En Cajabamba, estuvo más cerca de los defensas y pisó muy pocas veces el área rival, según lo muestra el mapa de calor de Sofascore. Mapa de calor de 'Canchita' Gonzáles ante UTC. (Sofascore) Más de una vez, ‘Canchita’ jugó de espaldas al arco contrario y descargaba solo con Riveros, Di Benedetto o Portocarrero; pocas veces se animó a ir hacia adelante y cuando lo hacía lo era para buscar la falta. El volante crema está en deuda con el recorrido en la mitad de la cancha y es algo que el hincha ha podido notar. Más allá de que Bustos le da la confianza de titular, el ‘profe’ todavía sigue buscando el equipo para cuando arranque la Copa Libertadores, y en su esquema puede que Gonzales, si no ocurre lo contrario, pierda piso. Una vez que lo cambiaron por Concha, el ex San Martín ingresó bien y mostró mayor movilidad, pues Jairo siente más la posición de mediocampista, además tiene asociación y pase largo. ‘Cancha’, al tener otras características, no parece hallarse por más que tenga intención, pero su juego es distinto. En otros partidos, cuando la ‘U’ ha atacado por los costados, Gonzales ha tendido a meterse dentro del área como un ‘10′ o un atacante más, quitándole una opción de pase a sus carrileros. Bustos, en un inicio, quiso probar con ambos de titulares, Concha y Gonzales, pero se dio cuenta que pierde mucho en el ida y vuelta. Martín Pérez Guedes es inamovible en este esquema, por lo que queda solo una posición al costado de él para uno de lo dos. ‘Canchita’ ha tenido mayor confianza, por más que no viene mostrando un buen juego; pero Jairo, cuando le ha tocado ingresar, ha sabido responder. Entonces, dependerá del DT si quiere mantener sus piezas o ensayar variantes por un mejor funcionamiento del equipo. ¿Qué se le viene a Universitario? Luego de este empate sin goles ante UTC, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Sport Huancayo por la sexta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el sábado 2 de marzo desde las 8:30 p.m., se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 de Movistar, además de su versión de streaming vía Movistar TV App. Posteriormente, los ‘merengues’ tendrán una complicada visita de altura cuando viaje a Cusco para enfrentar a Deportivo Garcilaso por la fecha 7. Este encuentro está pactado para el viernes 8 de marzo desde las 8:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido en exclusiva para todo el territorio nacional por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play.

Renzo Rodriguez Bachiller en Ciencias y Artes de la Comunicación con mención en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en Gestión Deportiva en Evolución Conmebol y Marketing Digital. Tiene más de cinco años de experiencia en periodismo digital, escrito y multimedia.