El encuentro de hace una semana, entre Alianza Lima y Cienciano, continúa generando repercusiones en cuanto a las sanciones por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF). Si bien se supo que Carlos Zambrano, Paolo Guerrero y Néstor Gorosito fueron suspendidos por una fecha, todavía hay un tema pendiente respecto al Estadio Alejandro Villanueva, pues se le abrió un proceso sancionador a raíz de algunos incidentes ocurridos el pasado 2 de mayo.

Según reveló RPP Noticias, este proceso se abrió a partir del informe del árbitro Bruno Pérez y el delegado del compromiso, quienes señalaron agresiones por parte de la hinchada desde las tribunas, con el “lanzamiento de objetos de material duro por parte de la tribuna, además de monedas y botellas contra la terna arbitral”.

Asimismo, remarcaron algo que ocurrió durante la entrevista pospartido a Christian Cueva. Como se pudo ver en la transmisión de L1 MAX, desde las gradas le tiraron objetos y pusieron en riesgo su integridad. El informe señala lo siguiente: “Hinchas del club local empezaron a arrojar objetos, poniendo en riesgo la integridad del jugador, dando por concluida intempestivamente la entrevista”.

Por último, como parte de las agresiones que sufrieron los miembros de la terna arbitral, el informe revela que el automóvil de uno de los colegiados estuvo con los neumáticos pinchados. “Uno de los vehículos de los árbitros estaba con dos neumáticos bajados, teniendo que esperar hasta altas horas de la noche el auxilio mecánico para arreglarlo”, explican los implicados.

Bruno Pérez denunció agresiones desde las tribunas. (Foto: Getty Images)

Por el momento, todo esto está en manos de la CD-FPF y seguramente dentro de unos días tendremos novedades sobre las posibles sanciones que le podrían caer al Estadio Alejandro Villanueva. Alianza Lima, por su parte, se ha mantenido al margen y no ha emitido un comunicado dando sus descargos. Ojo, el club tiene 48 para presentar sus descargos.

Un detalle a tomar en cuenta es que, si bien Carlos Zambrano, Paolo Guerrero y Néstor Gorosito tiene una jornada de suspensión, también tienen un proceso sancionador abierto y las fechas de inhabilitación podrían aumentar. Recordemos que el ‘Káiser’ fue expulsado por doble tarjeta amarilla, tras un codazo sobre Jimmy Valoyes dentro del área.

‘Pipo’, entre tanto, vio la tarjeta roja por cruzar la cancha en pleno partido para retirarse a los camerinos. Por último, el ‘Depredador’ también vio doble amarilla por protestar airadamente en el penal cometido por Zambrano. El informe de Bruno Pérez señala esto sobre Paolo: “Se acercó de forma prepotente e indicó: no es penal, eso no es penal, no jodas, no es penal”. Veremos en qué termina esta historia.

Alianza Lima tiene 48 horas para hacer sus descargos. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 2-0 a manos de Sao Paulo por la Copa Libertadores, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando viste a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 10 de mayo desde las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

