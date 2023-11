Tras el cierre de la temporada de la Liga 1 Betsson 2023, Alianza Lima comenzó a trabajar en los detalles para el inicio de la campaña 2024. Por ejemplo, hace algunos días se dio la presentación del nuevo comando técnico, a cargo de Alejandro Restrepo, y de Bruno Marioni como Director de Fútbol, marcando así la pauta que seguirán de cara al siguiente año. Si bien aún quedan puntos por definir, hay nombres que se sostendrán en el plantel principal, como el de Yordi Vílchez (tiene contrato por todo el 2024); no obstante, tendrá que esperar para sumarse a la pretemporada.

¿El motivo? Depor pudo conocer que el defensa central íntimo fue sometido a un cirugía en la rodilla, específicamente, por haber desarrollado un quiste parameniscal, el cual suele formarse por la filtración de líquido a través de los meniscos. Si bien la operación fue un éxito, el jugador deberá esperar alrededor de un mes, para nuevamente volver a trabajar con el resto del plantel. De momento, se encuentra internado hasta el alta médica.

A través de sus redes sociales, el jugador también se pronunció y dejó un mensaje esperanzador para sus seguidores. “Me siento muy agradecido con Dios por todo lo que me ha hecho vivir hasta hoy; incluso, cuando parece que las cosas no son como uno quiere, siempre pero siempre los planes de Dios serán mejores”, escribió el defensa en su cuenta de Instagram.

Yordi Vílchez fue operado con éxito de la rodilla. (Foto: Instagram)

Vílchez llegó a tienda victoriana a inicios del 2021, llegando a disfrutar del título nacional aquella campaña y, por supuesto, la del 2022. Ahora, con los registros de la última temporada, el zaguero acumuló un total de 84 partidos disputados, tanto en el campeonato local como en la Copa Libertadores, además de marcar dos goles y haber dado ocho asistencias. Es decir, colabora en las dos áreas.

Pensando en la pretemporada 2024

Depor pudo conocer también que Alianza Lima tiene planificado iniciar pretemporada este 6 de diciembre. Hasta el momento, se ha previsto que los primeros días serían en Esther Grande de Bentín (Lurín), pero luego pasarían a entrenar en una sede en Cieneguilla. Un detalle a mencionar es que hasta el momento se confirmaron las partidas de Joao Montoya, Aldair Rodríguez, Edinson Chávez, Oswaldo Valenzuela e Ítalo Espinoza.

Los otros nombres que terminan contrato en La Victoria son los de Hernán Barcos (ojo, todo está listo para que el ‘Pirata’ siga con la blanquiazul), Josepmir Ballón, Cristian Benavente, Christian Cueva, Pablo Sabbag, Santiago García, Juan Pablo Goicochea, Gino Peruzzi y Jairo Concha. Veremos qué decide Alejandro Restrepo.

Con todo ese panorama a la vista, la institución íntima tendría como prioridad sumar refuerzos de otros países en la zaga central, así como un volante ofensivo y un centrodelantero. Eso sí, queda pendiente conocer en la reglamentación de la Liga 1 Betsson 2024 si el números de cupos para extranjeros seguirá siendo de cinco o aumentará a seis.





