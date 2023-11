Hablar del título de Universitario de Deportes no sería posible si es que el funcionamiento del equipo no hubiera sido el adecuado. En esa afirmación, la presencia de Piero Quispe fue más que determinante para poder empujar el barco hacia el objetivo trazado, siendo el volante nacional el valor más importante de los de Jorge Fossati en el año, lo que fue revalidado no solo con su elección como mejor jugador de la temporada, sino en su convocatoria a la Selección Peruana absoluta (estuvo de titular en los partidos contra Bolivia y Venezuela).

En ese camino, la confianza que Juan Reynoso depositó en él no solo le permitió sumar sus primeros minutos con los colores patrios en un certamen oficial, sino también recibir elogios de periodistas internacionales y ver mejorada su valoración en el mercado de pases, según el portal especializado Transfermarkt.

Y es que, tras los encuentros de Piero Quispe por Eliminatorias y la proclamación de Universitario de Deportes como campeón nacional (luego de vencer a Alianza Lima, su clásico rival, en los Play Offs de la Liga 1 Betsson), su cotización se elevó hasta los 1,30 mill. €.

Los números de Quispe en 2023 con Universitario

Piero Quispe fue uno de los inamovibles de la pizarra de Jorge Fossati en Universitario de Deportes. Si bien no fue una máquina de hacer goles o de realizar asistencias, el mediocampista aportó con el juego colectivo de los estudiantiles, convirtiéndose en pieza clave para la obtención del título nacional en 2023.

Además, también respondió de gran manera en el torneo internacional que los de Ate disputaron en la presente temporada, marcando sus primeros goles en este tipo de competencias y ayudando a los suyos a meterse en la segunda ronda.

COMPETENCIA PARTIDOS MINUTOS GOLES ASISTENCIAS Liga 1 Betsson 33 2410 4 2 Copa Sudamericana 8 171 2 0

Quispe en la Selección Peruana

El buen momento de Piero Quispe en Universitario de Deportes le permitió ganarse la confianza de Juan Reynoso, quien decidió darle la oportunidad de debutar con la Selección Peruana en los recientes dos compromisos por las Eliminatorias sudamericanas. Si bien los resultados no acompañaron al cuadro bicolor (perdimos 2-0 con Bolivia y empatamos 1-1 con Venezuela), el jugador estuvo desde el arranque en ambos cotejos.

RIVAL MINUTOS JUGADOS GOLES Bolivia 90 0 Venezuela 64 0

Universitario campeón de asistencia

Este año, Universitario de Deportes se proclamó como el mejor equipo de la temporada, luego de imponerse sobre Alianza Lima en los Play Offs de la Liga 1 Betsson (marcador 3-1 en el global, luego del empate 1-1 en el Monumental y la victoria 2-0 en Matute), desatando la alegría de su hinchada que, tras largos años de espera, volvió a celebrar un título. Es decir, el cuadro de Jorge Fossati llega con todo para el Centenario.

Sin embargo, este no fue el único ámbito en el que los cremas salieron campeones, ya que también lo hicieron en las taquillas, demostrando ser el equipo que más hinchas llevó a lo largo de los encuentros que se disputaron por el campeonato local, superando a los blanquiazules y a Sporting Cristal en el podio.

Según los datos brindados por los organizadores del campeonato de Primera División del fútbol peruano, Universitario de Deportes cerró el año con una asistencia de 667, 285 fanáticos, mientras que Alianza Lima hizo lo propio con 523, 556 hinchas, mientras que Sporting Cristal completó el podio con 166, 323 espectadores.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO