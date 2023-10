Una fórmula que solo resultó en Asunción; el resto de partidos, no hemos sido sólidos atrás, hubo muchos errores, malas lecturas de juego, de replanteo, y el principal apuntado es Reynoso. El técnico nacional ha empezado a perder el crédito, al menos para los hinchas, por sus acciones, comentarios y todo lo que viene generando entorno a la selección. A raíz de ello, Depor conversó con diferentes voces para hablar sobre la situación actual del DT, en qué se ha equivocado, si es que ha tenido aciertos y si debe seguir al mando del equipo.

Los errores de Reynoso

Carlos Univazo

Carlos Univazo se refirió al balance de Reynoso en estos primeros cuatro partidos y señaló que no ha visto nada que no haya esperado hasta el momento. “No me sorprende sus convocatorias, ni me sorprende que esconda a los lesionados, a los convocados, que esconda los entrenamientos Va todo dentro de lo que es su percepción, de que el mundo lo persigue. Es el único técnico que no tenía las espaldas anchas para dirigir a la selección, porque llegó con muchos anticuerpos, por sus problemas que tiene con Alianza, porque es una persona que no transmite simpatía y además porque su peor enemigo es él mismo”, señaló el periodista.

“El principal error es el en si mismo como seleccionador porque disocia, divide, inventa enemigos, adversidades. Esconde nóminas, oculta lesionados, crea bunkers para entrenamientos. El error fue de quienes lo eligieron sabiendo de su escasa inteligencia emocional. Reynoso nunca termino un contrato. Cómo en la U y Cruz azul, a los 3 meses de campeonar el club daba por finalizado el vinculo. En ambos casos fue así. El es insostenible Salvo que estés muy desesperado por lograr un objetivo rapidamente”, sentenció Univazo.

Juan Reynoso durante una de sus conferencias de prensa. (AFP)

Vicente Cisneros

Para el comentarista de GOLPERU, el balance de Reynoso es pésimo por los resultados y estadísticas de la selección. ”Nunca en la historia de Perú en las Eliminatorias Sudamericanas se ha dado la estadística que no se haya marcado gol alguno en cuatro partidos jugados oficialmente. La selección no juega bien, porque defiende y ataca mal”, adelantó. Mientras que sobre sus errores, señaló que “es el único equipo de la eliminatoria que no marco gol alguno a favor ni remato directo al arco en 360′. Nos han ganado dos partidos por goles de pelota detenida muy parecidos. Somos un equipo super conservador, temeroso, sin rebeldía y que no le hacemos daño a nadie. Hemos perdido nuestro estilo de juego”, sostuvo.

Jorge Esteves

Esteves fue más radical en su crítica contra Reynoso. “Un desastre. Con la base de la selección que logró grandes conquistas y se volvió a ganar el cariño de la gente, está haciendo una campaña deplorable. Sin goles, sin inquietar el arco rival y sin darnos esperanzas que esto puede cambiar”, dijo. “Uno de sus principales errores es hacer que los que juegan bien jueguen mal. Además, si su sistema de juego prioriza la seguridad ni eso puede garantizar”, enfatizó.

Juán José Oré

El extécnico de la selección juvenil sub 17 sostuvo que definitivamente el balance no es positivo y que el principal error es la lectura eficaz de los partidos y el ‘11′ que conforma. “Definitivamente es negativo, tenemos un punto, pero no tenemos gol, cosa que no había pasado antes. La última eliminatoria también estuvimos así, pero habíamos hecho goles”, apuntó. “Ha puesto jugadores, luego los ha sacado. Parece que no ha acertado en la alineación, porque cuando uno hace muchos cambios, da a entender que no estuvo conforme con el equipo que inició”, sentenció.

Eddie Fleischman

El comentarista deportivo fue concretó y claro sobre los errores de Reynoso. “Deficiente en resultados y en ausencia de funcionamiento y poder ofensivo”, comenzó. Luego se refirió al poco liderazgo que viene teniendo el técnico: “Mala gestión de vestuario. Falta de propuesta de juego. No hay un once tipo. Menosprecio y maltrato a jugadores. Incongruencia entre lo que declara y decide. Mala elección de jugadores”, enfatizó.

Michael Succar

Para el periodista deportivo, el arranque de Reynoso no ha sido el esperado, ya que no le ha encontrado la mano al equipo. “El balance de Reynoso en las primeras cuatro fechas es malo. Por una conclusión principal, ya no tenemos la misma cantidad de variantes en buen nivel, los Carrillo bajaron de nivel, los Paolo bajaron de nivel, ya no hay un Jefferson, ni un Flores, ni un Cueva, creo que no han aparecido del todo futbolistas que puedan reemplazarlos todavía. Reynoso tiene que potenciar lo poco o mucho que tenga y en este caso, la mayoría de decisiones no han sido buenas dentro y fuera de la cancha, esto ha generado que el equipo se debilite. Reynoso es una parte importante del mal rendimiento que ha tenido Perú, porque sus decisiones, en lugar de fortalecernos, nos han debilitado”, declaró.

Sobre los errores, tocó varios puntos importantes, desde el partido contra Chile hasta el más reciente contra Argentina. ”Desaciertos ha tenido varios, el peor de todos fue la postura con Chile, fue ultradefensiva y no había justificación. Desde la elección de futbolistas que puso en la cancha, siempre priorizó lo defensivo. De todas las decisiones, la peor ha sido Polo por izquierdo, sin sustento ni argumentos y con una justificación que no tiene relación con la realidad. Luego de errores puntuales, el ingreso de Ruidíaz ante Brasil no tenía ningún sentido, creo que lo hizo más para reinvidicar a Ruidíaz, darle confianza, porque el partido pedía otra cosa”, analizó.

“Con Argentina, los cambios eran antes, le faltó ser atrevido, volver a insistir con Polo. Si Trauco estaba para un tiempo, debió jugar el primero, hay mucha diferencia con Loyola, lo mismo que con Tapia. Tendría que haber arrancado Grimaldo o Reyna o los dos. Creo que cuando hizo los cambios, algún delantero tendría que haberse quedado, si él no considera que el reemplazo natural de Paolo o era Ormeño, para qué lo trajo, hay un montón [de errores]. Fuera de la cancha, mandar a Sonne a la conferencia, justificar lo de Ruidiaz con información inexacta, minimizar los remates al arco dando una estadística que deja mal a Perú y sobre todo lo último, lo de Grimaldo y Reyna, ese mensaje en lugar de empoderarlos les quita mucha confianza. Si vas a ser técnico de la selección y no confías en los jugadores del medio local, estamos en problemas”, sostuvo Succar.

Juan Reynoso durante los entrenamientos de la selección. (Jesús Saucedo / @photo.gec)

Los aciertos de Reynoso

Carlos Univazo

El periodista deportivo se refirió al tema logístico que ha implementado Reynoso con la selección. “Creo que un acierto de Reynoso ha sido el haber hecho que la Selección viaje en privado, se aloje en privado, porque eso sí creo que era un exceso de todas las demás, o la mayoría de los demás procesos en los cuales parecía un mercado. Había una feria ambulante que acompañaba a la selección. Entonces en eso sí creo que se genera un respeto por el futbolista que necesita privacidad. Pero ya cuando vas más allá de eso y también le prohíbes que declaren, que hablen en la zona mixta, que no hablen si quieren hablar en el aeropuerto y ese tipo de cosas, ya me parece que ya estás invadiendo su privacidad. Pero lo otro me parece bien, que viajen solos, que se alojen solos, eso está perfecto”, señaló.

Vicente Cisneros

Para Cisneros, la principal virtud de Reynoso se vio en la primera fecha doble en el bloque defensivo. “El mayor acierto fue el plan de juego de Reynoso ante Brasil, por el contenido de juego no debimos perder. Después los replanteos de Reynoso en el segundo tiempo que le permitieron sacar un punto de visita ante Paraguay. Por último, la titularidad de Zanelatto ante Argentina”, dijo.

Juan José Oré

El recordado entrenador nacional no encontró ningún aspecto positivo en estos primeros partidos eliminatorios de Reynoso. “Aciertos no se le ha visto. Si bien ha llamado a los chicos que estaban destacando en el torneo local, que todos pedíamos, habría que darle mayores oportunidades, porque no se les ha visto. El tema de que para mí hace muchos cambios y el jugador pierde confianza, sobre todo a nivel de selección. Un entrenador tiene que ser más simple de lo que uno se imagina, dándole a unos detalles, movimientos y listo, nada más”, comentó.

Michael Succar

El periodista de Movistar Deportes puntualizó dos aciertos de Reynoso. “El replanteó en Paraguay me pareció bueno y funcionó, igual Gallese fue figura. En el balance, fue un mal partido de Perú, la expulsión es porque nos estaban superando en el juego, pero ya desde el replanteo, tomó buenas decisiones. En ese segundo tiempo, Perú tuvo un juego aceptable. El planteo defensivo con Brasil, también me gustó, no esperamos tan atrás, luchamos a muerta cada pelota y tratamos por momentos de presionar a Brasil y que se equivoque”, dijo.

¿Debe seguir en la selección?

Todos los entrevistados, salvo uno (Eddie Fleischman) concuerdan que dado la cercanía de la próxima fecha doble de noviembre, ante Bolivia y Venezuela, Juan Reynoso tiene que mantenerse en el cargo, pero si los resultados en ambos partidos no acompañan, su permanencia como técnico de la selección ya no tendría sentido.

Carlos Univazo: “Yo me ajusto a la realidad Yo creo que la próxima fecha se va a definir. Si saca tres o más puntos se queda. Si saca menos de tres puntos, puede ser dos, yo creo que se va a ir con el dolor del corazón de Lozano. Si gana y no juega bien igual se queda, así sea ratoneando, se queda así sea ganando un 1-0 y perdiendo el otro 1-0, porque Lozano lo quiere. Solo los buenos resultados lo pueden sostener, es lo único. Con tres puntos, Reynoso tiene excusas para quedarse; menos de tres, creo que se va”.

Vicente Cisneros: “Debemos esperar los resultados de noviembre para tomar una decisión de continuar o no con el proyecto. Debe sumar mínimo cuatro de seis puntos. Además de evaluar el funcionamiento de juego del equipo”.

Jorge Esteves: “Debe mantenerse hasta la próxima fecha doble y de acuerdo a esos resultados evaluar su trabajo para tomar una decisión. Un punto o dos en los siguientes partidos lo sacarían del puesto. Solo se quedaría si gana cuatro como mínimo”.

Juan José Oré: “Habría que seguir dándole la oportunidad, porque estamos cerca a la nueva fecha doble. Tiene crédito, porque la eliminatoria pasada estábamos igual, después recién empezamos a sumar. Ahora también puede ser igual, aunque tenemos que mejorar muchísimo. Estos partidos son bisagra para su continuidad. No ganar un partido podría generar su salida, porque a pesar de que ahora hay más cupos, con los que tenemos que pelear están arriba y sumando”.

Eddie Fleischman: “Reynoso no debería seguir al frente de la selección. Ha demolido lo que quedó del proceso anterior y se quebró el romance de la gente con su selección. Su continuidad no debe depender sólo de resultados sino de propuesta de juego y funcionamiento del equipo”.

Michael Succar: “Dada la cercanía de los duelos con Bolivia y Venezuela, debemos esperar hasta que acaben esos partidos y se evalue rendimiento y resultados. Creo que si no mejoramos en rendimiento, no se van a dar los resultados. No me imagino a Perú logrando los seis puntos jugando mal. No solamente se trata de resultados, aunque es lo más importante, porque en este caso no estamos criticando el punto que ha conseguido Reynoso, porque tambíen pasó lo mismo con Gareca, estamos criticando decisiones, resultados, creo que va a ser importante evaluar las dos cosas. Si en la siguiente fecha doble, donde yo esperaría cuatro puntos, Reynoso da señales de que con más tiempo de trabajo pueden llegar cosas importantes hasta ahora yo no he visto eso; al contrario, creo que hemos retrocedido”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR





SOBRE EL AUTOR Renzo Rodriguez Bachiller en Ciencias y Artes de la Comunicación con mención en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en Gestión Deportiva en Evolución Conmebol y Marketing Digital. Tiene más de cinco años de experiencia en periodismo digital, escrito y multimedia.