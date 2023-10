Un inicio irregular y sin gol en la selección, que los ubica penúltimos en las Eliminatorias...

Eso es cierto, pero qué culpa tiene ese muchacho (Juan Reynoso). ¿Quién lo puso ahí? Hay uno que fue jugador y no dice nada. Ya no hay un Souza Ferrerya, quien nunca jugó, pero sí con conocimiento de fútbol. Acá estamos pensando mucho en el amigo, no en el que sabe. Acá apuestan por el que deja algo, me da pena, el Perú nunca fue visto así. Tengo 76 años y de niño veía a un Juan Joya, un ‘Conejo’ Benítez, Guillermo Delgado, pero ahora a quién ven nuestros jóvenes.

¿Y Paolo Guerrero?

Es un referente que se pone a discutir con el técnico (Juan Reynoso). Aparte que tiene treinta y tantos años, yo me retiré a los 29 años. ¿Quién lo dirige? Gente que tenía miedo jugar al fútbol. No hay dirigentes que hayan pisado los campos deportivos. No te molestes, estás jugando por el Perú. Rómpela y le callas la boca a todo el mundo . Si no te gusta que te toquen, quédate en tu casa.

Justamente Paolo Guerrero dijo que “hay comentaristas que critican mucho y nunca jugaron al fútbol. ¿A quién le han ganado?”

En el fútbol, el que no jugó también puede hablar de fútbol, pero estoy viendo todo al revés. Los que saben de fútbol están metiendo la pata. Si tú quieres sacar cara por el jugador, tienes que conversar con el técnico después. A solas, no delante de todo el mundo. El capitán predica con el ejemplo, yo tuve grandes capitanes como Héctor Chumpitaz, José Fernández, soy vinagrillo cuando tengo que serlo, pero también me siento contento cuando le va bien a la selección. No me tiro al suelo. Todos tenemos errores, pero esto es ignorancia. Veamos el fútbol. Ahora tenemos la suerte que hay oportunidad de ver el fútbol internacional. ¿No hay jugadores? No, no hay dirigentes. Es lamentable.

El danés Oliver Sonne vino de paseo, Juan Reynoso no lo hizo debutar ni lo consideró en la lista de recambio ante Argentina...

¿Por qué está en la selección? El técnico debe saber. Ahora por video se ve lo bueno, lo malo no se ve. Hay que conocerlo en la cancha para opinar. No soy de criticar sin haberlo visto. Nunca lo vi jugar, yo respeto.

Juan Reynoso criticó a Bryan Reyna y Joao Grimaldo al decirle que no están para sostener 60 minutos con la selección...

¿Y para qué está el técnico, entonces? Ese es el trabajo del técnico. Entonces, para qué los llama a la selección si esos jugadores no están bien trabajados . Si no van a responder como él quiere para qué los llama.

Hay gente que pide el regreso de Ricardo Gareca a la selección...

No se acuerdan que llegamos al Mundial por un favor, hay que decirlo. A los muchachos los respeto a todos, yo fui de esa profesión. Hay que dejarlo todo por el país, por el apellido. Hay que darle la alegría a tu pueblo, eso se ha perdido.

Se viene Bolivia, en La Paz, y Venezuela, en Lima, rivales directos en las Eliminatorias...

Serán muy difíciles. Nosotros, cuando jugamos contra equipo grandes, nos dábamos íntegros, la rompíamos, pero ahora con equipos inferiores nos cuesta. Esa mentalidad que tenemos. Lamentablemente, nuestra forma de ser ha cambiado mucho en el Perú. Ahora, estos muchachos pueden aprender, pero buscan primero al amiguito, al grupito, y la argollita, eso no es bueno.

¿Qué jugador destaca de la defensa?

No hay mucho por ver. Ese muchacho (Zambrano) que ha salido lesionado, le gusta meter patada, pero cuando lo tocan a él se molesta. No es así. Si eres fuerte y chocas, te haces respetar. No es necesario ser mal intencionado.

¿A qué futbolista le gustaría ver jugar ante Bolivia y Venezuela?

Piero Quispe. Lo llaman para taparle la boca a la gente. Ya no es chiquillo. Yo fui titular a los 16 años. Hay muchachos con buenas condiciones, pero no los ponen. Me preocupa la prensa, tampoco los pide. Se callan, tienen que hablar. ¿O reciben la suya? No, pues.

