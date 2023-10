El gran deseo que tiene ‘Aladino’ es lograr el tricampeonato y, muy consciente de lo fundamental que será el choque con Deportivo Garcilaso en este objetivo, no se quiere quedar fuera de la nómina que el entrenador Mauricio Larriera entregará el viernes; un día antes de la última práctica y viaje rumbo al ‘ombligo del mundo’.

A inicio de semana no entrenó a la par por estar sentido, pero ayer trabajó con el grupo en EGB. Ha jugado con este malestar que le impide estar a plenitud casi toda la temporada y, ahora que está en juego la meta por la que volvió después de ocho años, no desea salir. Luego tomará la decisión de entrar a sala de operaciones o no.

En relación al equipo, ayer sumó su tercer día consecutivo de entrenamientos en Lurín. Cristian Benavente y Pablo Sabbag, entrenan y hacen fútbol, por lo que la chance para ambos de poder jugar este domingo en Cusco es muy alta. ‘Jeque’ ya hizo dos goles jugando contra clubes de altura y el ‘Chaval’ debutará en la Liga 1.

Todavía no está listo el once. Eso sí, Edinson Chávez será titular en reemplazo de Gino Peruzzi quien ha quedado suspendido por acumulación de amarillas. El lateral derecho de 29 años jugó por última vez el pasado 24 de septiembre cuando reemplazó al lateral izquierdo Ricardo Lagos al final del duelo contra Carlos Mannucci.

Hinchas y jugadores

De otro lado, mucha alegría, color y entusiasmo, se vivió ayer en el complejo deportivo EGB durante el contacto entre un grupo de hinchas del club y jugadores a la salida de los entrenamientos de cara al decisivo partido contra Deportivo Garcilaso este domingo.

Los jugadores se sacaron fotos de todo tipo con los grandes y chicos, autografiaron camisetas, dieron la mano a todo aquel que la estiró, y hasta elevaron una mano para saludar enseñando sonrisas relucientes. Inolvidable.

Con la energía que produce siempre este especial encuentro, los jugadores acabarán de alistarse para ir a los 3,399 metros que tiene Cusco, lograr el objetivo de ganar al ‘Pedacito del cielo’, y esperar que se produzcan otros resultados para ganar el Torneo Clausura y ser los tricampeones.

Pablo Sabbag, Cristian Benavente, Jesús Castillo, Jairo Concha, Carlos Zambrano, Gabriel Costa, Ángelo Campos, Pablo Míguez, y el capitán Josepmir Ballón fueron algunos de los jugadores que pararon ante el llamado. Eso sí, no declararon a la prensa. Están concentrados para la final del domingo.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR