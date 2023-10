No cabe duda de que, para muchos, obtener un punto de doce posibles en las dos primeras fechas dobles hace tambalear a cualquier entrenador. En el caso de Juan Reynoso, el panorama es incluso más tenso considerando que es su primera experiencia al mando de la ‘blanquirroja’ y no tiene antecedentes en ninguna otra selección. Sin embargo, más allá de lo deportivo, la crisis y el malestar se ha extendido hacia los mismos futbolistas, la prensa, los hinchas y algunas declaraciones del mismo estratega nacional no han hecho más que crispar aún más la situación.

Por su parte, Juan Carlos Oblitas, Director General de fútbol de la FPF, ofreció una conferencia de prensa con ánimos de poner paños fríos de cara a lo que será la próxima fecha doble a jugarse en noviembre y dejó entrever que hay factores que Reynoso debe corregir -dentro y fuera del campo- para poder seguir al mando del proyecto deportivo de la selección peruana.

Plano deportivo

En tanto a este punto, Oblitas indicó que, si bien le brinda toda la confianza a Juan Reynoso por el momento y quiere dejarlo trabajar con plena tranquilidad, no descartó su posible sustitución ante eventual crisis de resultados en la fecha doble siguiente: “Cuando uno empieza a respaldar públicamente a un técnico, hay que tener cuidado. Lo que hizo Agustín Lozano (en tanto a su publicación en redes sociales) fue respaldar a Juan desde la presidencia y todos estamos detrás de eso. Pero nadie tiene una varita mágica ni una bola de cristal para saber qué pasará en el futuro”.

Por otro lado, al indicar “hemos quedado en que luego de los partidos de noviembre, sea cual sea el resultado, nos vamos a sentar Agustín Lozano, Juan Reynoso y yo para hacer un informe sobre todo lo que ha ocurrido hasta el momento”, dando a notar que, más allá de que se sumen victorias, no se está conforme con lo mostrado futbolísticamente con el equipo en esta primera parte.

De hecho, Oblitas no ocultó su malestar por el nivel deportivo que ha mostrado la ‘blanquirroja’: “No sé si la fecha de noviembre será determinante, pero sí muy importante. Lo que he conversado con Juan queda entre él y yo. Yo estoy muy preocupado, como ustedes. Juan también está preocupado”.

En ese sentido, resaltó que la responsabilidad del mal funcionamiento la tiene, sobre todo, el estratega nacional: “No podemos estar contentos con lo que hemos vistos de la selección en estos cuatro partidos. El partido contra Brasil fue más que correcto. En otros partidos no hemos llegado a rendimientos óptimos que queremos y cuando sucede esto, tiene que haber correctivos y esos los tiene que hacer Juan. Yo quisiera ver, más que resultados en sí, quisiera ver una mejora en lo que es el armado del equipo y ojalá que se logre. No tengo más para decir”.

Manejo de la prensa

Asimismo, Oblitas, si bien no fue enfático en las polémicas declaraciones de Juan Reynoso sobre jugadores del torneo local, sí dejó en claro que no comparte la forma que tuvo de expresarse hacia la prensa. En tal sentido, indicó: “Debemos tener cuidado con el tema, porque en la selección hay muchos jugadores del medio local que son importantes para el equipo. No debemos gastarnos en ese tipo de explicaciones cuando lo que necesitamos ahora es tener una mejora en el equipo”.

En la misma línea, Oblitas agregó: “La semana pasada me reuní con Juan y tuvimos una larga conversación. Desde mi punto de vista, no podemos seguir echando gasolina en un momento crucial como este. Quiero tratar de bajar el tono y que todos hablemos solo de la selección, no de otros temas. Dejar de lado los personalismos y ponernos todos detrás de la selección. No creo que debamos cometer excesos en tanto al verbo”. En ese sentido, el director de la FPF respondía sobre evitar los comentarios polémicos tanto del mismo presidente de la FPF -y su reciente comparación con Ricardo Gareca en redes sociales- como de Juan Reynoso a la hora de declarar a la prensa.

Asimismo, sabiendo que Juan Reynoso no es un entrenador que viene siendo muy aceptado por la hinchada peruana y que, a lo largo de su carrera, se ha caracterizado por su hermetismo con la prensa, Oblitas enfatizó en que, en lugar de marcar una brecha entre la “isla de la selección” y opinión pública, se debe crear una armonía entre los diferentes frentes. Al respecto, advirtió: “Juan es inteligente, entiende perfectamente cuándo se equivoca. Cuando conversamos con la prensa, sobre todo luego de un partido, a veces nos equivocamos. Creo que lo que tenemos que hacer es equivocarnos menos. Caer en lo mismo estaría mal. Seguramente tendrá más cuidado cuando converse con la prensa, he conversado con él y va a demostrar que si se tiene que cambiar, va a cambiar”.

Por otro lado, Oblitas también reconoció que bajo este proceso hay un desgaste y declive en la relación entre la hinchada peruana y la selección. En tal punto, afirmó: “Esa empatía que se ha logrado entre la selección y la gente no la podemos perder de ninguna manera. El fútbol ha sido una de las pocas instituciones que el han hecho que el pueblo peruano se junte y no quiero que se pierda. Todo eso también lo hemos conversado con Juan”.

Con esto, Juan Carlos Oblitas dejó en claro los puntos con los que se siente disconforme tanto dentro como fuera de la cancha respecto a Juan Reynoso como entrenador de la ‘blanquirroja’. Sin embargo, como él mismo lo indicó, su decisión más conveniente es dejarlo trabajar con tranquilidad en este tiempo previo a la siguiente fecha doble, que el entrenador goce de la confianza y respaldo de todos los involucrados para poder sacar buenos resultados en dos partidos que, como se indicó, serán determinantes.





