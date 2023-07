Dos objetivos en deuda

Cuando Christian Cueva fue presentado en Matute el pasado marzo ante miles de hinchas de Alianza Lima se contaba con la expectativa de ser uno de los mejores fichajes del plantel 2023 y, siguiendo esa línea, la el club íntimo le hizo el contrato más costoso de todo el plantel por un tiempo de seis meses próximo a acabar el 30 de agosto.

El popular ‘Aladino’ quedó en deuda respecto a lo que era su primer gran objetivo: ganarse un puesto en el once titular. En el inicio, el motivo por el que no era pieza indiscutible se fundamentaba en que debía coger ritmo futbolístico. Una vez que empezó a jugar, su desempeño dentro del campo tampoco convenció y, más allá de contar con algunas oportunidades de arrancar, hoy en día está un paso más atrás de Jairo Concha tras la lesión de Andrés Andrade y la salida de Pablo Lavandeira.

El segundo gran objetivo tampoco se consiguió: destacar en Copa Libertadores. A diferencia del resto de futbolistas del plantel, el vínculo con Christian Cueva solo fue de seis meses en condición de préstamo de parte de Al Fateh porque llegaba con el rótulo de ser un fichaje para dicho torneo internacional. Más allá de que el equipo terminó en último lugar en su grupo, la actuación de Cueva no fue rescatable y, hasta el momento, su partido más destacado ha sido en la goleada por 6-1 ante Binacional ante un rival de poca exigencia.

Sin embargo, pese a no haber convencido dentro del campo de juego, desde La Victoria se tenía la idea de extender el vínculo de renovación hasta final de temporada siempre y cuando se tenga un reajuste salarial considerando que es el jugador más costoso. Si bien había intención de ambas partes por llegar a un acuerdo, tal como lo confirmó José Bellina (gerente deportivo) en conferencia, todavía no se había definido este último término.

El momento crítico

Según pudo conocer Depor, el panorama de llegar a un acuerdo con reajuste económico de por medio se veía complicado por parte del jugador, pero no había nada sentenciado hasta el último sábado cuando los blanquiazules vencieron por 1-0 a Deportivo Municipal, partido en el que ‘Aladino’ tuvo minutos en el segundo tiempo.

Una vez culminado el compromiso, el comando técnico les dio el domingo libre a sus jugadores y, ese mismo día por la mañana, Christian Cueva hizo dos publicaciones en su cuenta de Instagram dando a conocer que se encontraba en Trujillo. Si bien podía suceder que el futbolista viaje en su día libre por motivos personales, no hubo una coordinación previa con el comando técnico que involucre su ausencia al entrenamiento de este lunes.

Además de no llegar a la cita en Lurín, se viralizaron imágenes del futbolista en un entorno de fiesta junto a unos amigos que terminó ocasionando que no esté presente en los entrenamientos. Por su parte, el club abrió un caso de investigación al respecto y, mediante un comunicado oficial, fue tajante al expresar que el futbolista no contaba con dicho permiso y que, desde su lugar, condenan cualquier acto de indisciplina. Asimismo, se tomó como un gesto de poco interés por parte del jugador en llegar a la renovación considerando que se venía evaluando.

Según fuentes de Depor, el área deportiva ha decidió no contemplar más negociaciones con el futbolista y no renovarle hasta finales de temporada. Lo que implica que, al vencer el préstamo, Cueva tenga que volver a Al Fateh o buscar su salida a otro club que, según su actualidad reciente, no es un panorama demasiado favorable respecto a sus pretensiones salariales.

Números de ‘Aladino’

Christian Cueva sumó minutos en nueve partidos en el Torneo Apertura, seis de titular y tuvo n un promedio de 47 minutos por partido. Ya en la Copa Libertadores, jugó cinco encuentros, arrancó en dos y sumó 49 minutos en promedio de partido. De momento, ni en la Liga 1 ni en la Copa Libertadores ha registrado goles, pero sí cuenta con una asistencia a Bryan Reyna en la goleada por 6-1 ante Binacional. En lo que va del Torneo Clausura, tuvo minutos en las victorias ante Atlético Grau y Deportivo Municipal.

TE PUEDE INTERESAR